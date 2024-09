Komoly változások lesznek a Fidesznél

Orbán Viktor a kötcsei pikniken világosan fogalmazott: a Fidesz minden szempontból alkalmazkodik a megváltozott globális és belpolitikai helyzethez, ennek megfelelően alakítja át a gazdaságpolitikát, a párt kommunikációját, illetve a személyi állományát – írta Deák Dániel szezonnyitó videóelemzése nyomán a XXI. Század Intézet.

Az intézet vezető elemzője kiemelte: az ellenzéki oldal átalakulása és Magyar Péter megjelenése értelemszerűen más taktikát kíván 2026-ra, amire a felkészülést már most meg kell kezdeni. Az elemző szerint visszatérnek a szakpolitikai viták, a frontvonalban pedig éles küzdelmek várhatók a kormánypárti és ellenzéki politikusok között.

Dinamizálás és komoly változás jön ősszel a Fideszben, ez egyértelművé vált Orbán Viktor kötcsei beszédéből – mutatott rá Deák Dániel. Az elemző emlékeztetett:

a miniszterelnök világossá tette, hogy mind a frontpolitikusok terén, mind a kommunikációban, mind a gazdaságpolitikában változásokra készül.

Az új gazdaságpolitika neve a semleges gazdaságpolitika, ami azt jelenti, hogy a magyar gazdaságnak mind a finanszírozás, mind a befektetések terén minden irányba nyitottnak kell lennie.

Jelentősen emelkedhet a minimálbér

– Ugyancsak fontos szempont a miniszterelnök által elmondott gondolatokból, hogy jövőre a gazdasági növekedésnek 3–5 százalék között kell lennie, emellett komoly bérnövekedési dinamikát is előirányzott a kormányfő – magyarázta a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Kiemelte:

Ennek egyik alapja a minimálbér emeléséről szóló tárgyalások, amely a kiszivárgó információk szerint igen nagyarányú lesz. Emellett ugyancsak bejelentette a kormány a családtámogatások nagymértékű emelését, amely szintén növeli majd a fogyasztás mértékét Magyarországon, ami pozitív hatással lesz a gazdasági növekedésre is.

A belpolitikára kanyarodva az elemző arra is kitért, hogy Magyar Péter feltűnése alapjaiban alakította át a belpolitikai viszonyokat, teljesen más lett a magyar belpolitika logikája. Ez nem ismeretlen, ugyanis 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben is teljesen máshogy állt fel az ellenzék, és minden egyes választásra más taktikával készült a Fidesz. 2026 esetében is ugyanez a helyzet, ennél a választásnál is természetesen más taktikával kell majd készülni – hívta fel a figyelmet Deák Dániel.

A miniszterelnök kötcsei beszédéből az is kiderült, hogy a kormányfő a jövőben nagyobb hangsúlyt fektetne a szakpolitikai viták megvívására, hiszen mind az egészségügy, mind az oktatás terén igenis nyerhetők azok a belpolitikai viták, amelyeket az ellenzék vagy az ellenzéki sajtó kezdeményez – fogalmazott az elemző.