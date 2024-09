Magyar Péter beismerte: összeállt a fővárosi szivárványkoalíció + videó

Magyar Péter kénytelen volt beismerni, hogy megalakult a liberális szivárványkoalíció – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában Szentkirályi Alexandra.

Én a lakásomra hívtam a főpolgármestert tárgyalni, illetőleg tárgyaltam a Kutyapárt listavezetőjével, Kovács Gergellyel, illetve Vitézy Dáviddal és az LMP listavezetőjével

– mondta Magyar Péter egy korábbi videóban, amit bejátszottak a megosztott felvételen, majd a Fidesz budapesti elnöke rámutatott: hiába igyekeztek eltitkolni, a szivárványkoalíció létezik, a politikusok csak a szereposztáson és a gázsin egyezkednek.

Vitézy Dávid elárulja a szavazóit, akik bejuttatták, Karácsony kész lehasalni az új szövetségesnek, Kovács Gergely pedig Magyar Péternek, lement kutyába. Megy a pozíciók szétosztása, ki legyen a főpolgármester-helyettes, kinél landoljanak a zsíros igazgatósági és kifizetőhelyek. Magyarul, a színpadon megy a műsor, de a backstage-ben már megállapodtak egymással

– hangsúlyozta.

Mint arról lapunk is beszámolt, korábban a fővárosi Fidesz leendő frakcióvezetője felszólította Vitézyt, hogy ne vegyen részt a formálódó Karácsony–Magyar-paktumban, amire Vitézy úgy vágott vissza, hogy egyelőre nem is egyeztetett Karácsonnyal.

Vitézy Dávid lehetséges pozícióhoz jutásáról már korábban is keringtek információk a médiában. Lapunk még augusztus közepén arról számolt be, hogy a birtokunkba jutott információk szerint a Tisza Párt vezetője Vitézy Dávidot is bevonná a baloldali együttműködésbe, és ha másképp nem megy, főpolgármester-helyettesi címmel kínálná meg az általa korábban a Fidesz hekkjének nevezett volt közlekedési államtitkárt.