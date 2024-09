Magyar Péter ott folytatja, ahol Márki-Zay abbahagyta

– Most, mikor a brüsszeliták – összefogva azokkal a nagyobb országokkal, melyeknek már elviselhetetlen teherré vált a migráció – Magyarországot is bevándorlástól sújtott területté kívánják tenni, feltűnően nagy a csend.

Egyedül Magyar Péter hallatja a hangját, s valahol ott folytatja, ahol Márki-Zay Péter abbahagyta. De ez talán annyira nem is meglepő, hisz Magyar végül azt vitte végig, amit előbb Vona Gábor, majd Márki-Zay Péter próbált meg (sikertelenül): jobbról átlépett balra, majd letolta Gyurcsányékát a pályáról

– olvasható Nagy Ervin legfrissebb írásában. Az elemző, filozófus úgy fogalmazott, a siker egyelőre kétséges, a Tisza párt ugyanis még nem bizonyított országgyűlési választásokon, ismert politikusai nincsenek, szervezeti háttere nem elég acélos, és ha a vezetőjük továbbra sem fér a bőrébe, könnyen lehet, hogy az egészből nem lesz semmi.

A Mandiner munkatársa elemzésében stációk mentén vette górcső alá a baloldal „megvilágosodását” a migráció kapcsán: az illegális bevándorlás 2015-ös tagadásától a migránsokkal Európába érkező terrorizmus hárításán, a magyar kormány lejáratásán és gyanúsításán át a hazugságig. – 2024-ben ismét átalakult az ellenzéki térfél.

Megjelent a renegát Magyar Péter, aki nem volt felelős az óbaloldal hipokrita magatartásáért, így bármit mondhatott.

És Magyar Péter volt is annyira gátlástalan, hogy akármit is mondjon, illetve ha kell, akkor annak ellenkezőjét is – fogalmazott Nagy Ervin.