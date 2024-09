Megvan, mikor indulhat újra a H5-ös HÉV

„Szakszerű és alázatos munkával, kollégáim rendkívüli erőfeszítésével a legnehezebb időszakon is túljutottunk […] A munka természetesen még nem fejeződött be, csak most egy kicsit fellélegezhetünk” – közölte vasárnap reggeli Facebook-posztjában Karácsony Gergely főpolgármester. Azt ígéri a bejegyzésben, mindent megtesznek annak érdekében, hogy „a lehető leghamarabb vissza tudjuk adni a budapestieknek a közutakat, köztereket, közlekedési útvonalakat, a villamosvonalakat, a metrómegállót”.

A főpolgármester kijelentette, már azon dolgoznak, hogy: