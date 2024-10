Áradoznak a hollywoodi sztárok Magyarországról + videó

A filmrajongók kedvelt szokása, hogy felkeresik a képernyőn látott eredeti forgatási helyszíneket. A filmturizmus ennek is köszönhetően immár milliárdos üzlet, ami ráadásul növekvő népszerűségnek örvend – írja a Mandiner.

Ha még a filmben szereplő sztárok gyönyörű helyszínekről és jó élmenyeikről is posztolnak egy-egy országból, városból, a rajongóik is szívesebben választják következő nyaralásuk helyszínéül.

A legkedveltebb úti célok között pedig Magyarország igen előkelő helyen szerepel.

Schwarzenegger Orbán Viktorral edzett

Rengeteg hollywoodi híresség járt az utóbbi években Magyarországon, legutóbb éppen Arnold Schwarzeneggerrel ment el egy konditerembe Orbán Viktor.

A Terminátor Budapesten előbb kipróbálta a kormányfő székét, majd együtt edzett a miniszterelnökkel, de Kalifornia állam korábbi kormányzója a Déryné étterembe is ellátogatott, ahol szintén nem olyan régen az egyik leghíresebb amerikai színész, Morgan Freeman is vacsorázott.

Emlékezetes az is, hogy amikor Han Solo és Indiana Jones megformálója, Harrison Ford a Szárnyas fejvadász 2049 második részét forgatta Magyarországon 2016-ban, az első napokban betért egy kerékpár-szaküzletbe, bérelt több, köztük egy kétmilliós biciklit, és végigtekerte a Duna-partot, járt Szentendrén, Kisorosziban. Ezenkívül mosolyogva szelfizett az összes vendéglátóegység munkatársával, ahova betért.

Fővárosi nevezetességek a legnépszerűbb sorozatokban

Több millió néző követi nyomon a televízióban és az interneten világszerte a BBC nagy múltú brit közszolgálati műsorszolgáltató adásait. A Gyakornok (The Apprentice) című üzleti valóságshow 2005 óta egyre nagyobb nézettséget ér el, az utolsó szériáját több mint hat és fél millióan látták az Egyesült Királyságban. A sorozat egyik epizódja budapesti és Budapest-környéki helyszíneken játszódik,

így többek között megelevenedik a képernyőn a Halászbástya, a Mátyás-templom, a Szent István-bazilika, a Várkert Bazár, a Vörösmarty tér, a Pesti Vigadó és a Margitsziget is.

A helyszínek és feladatok kiválasztásában a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) is segítette a produkciót.

Mint arról lapunk cikkezett, a BBC-valóságshow nálunk forgatott epizódja páratlan publicitást jelent hazánknak éppen a városlátogatások szezonjának kezdetén. Egy-egy nagy nézettségű televíziós program ugyanis kiválóan alkalmas arra, hogy felkeltse a figyelmet hazánk iránt, hiszen az adatok alapján tudja az MTÜ, hogy a brit turisták 12 százaléka az úti cél kiválasztásánál elsősorban a sajtótermékekből inspirálódik.

Az egyik legismertebb hollywoodi színész, Will Smith 2018-ban forgatta hazánkban a Gemini Man című filmet, utolsó napján pedig hajnalban felmászott a Lánchíd egyik pillérjének tetejére egy táncos kihívás teljesítésére. Az erről készült videót sok millióan tekintették meg a közösségi médiában, ahogy a Men in Black sztárja a gyönyörű fővárosi panorámában táncolt.

Tom Hanks szerint példás a közbiztonság

Tom Hanks szerint Budapest a világ egyik leggyönyörűbb városa.

Én San Franciscó-i vagyok, szerintem San Francisco a világ legszebb városa, de azt kell mondanom, Budapest egy milliméterrel sincs lemaradva mögötte.

– Az egyik oldalon hegyek, a másikon síkság és középen a Duna, ahogy az egész este ki van világítva, az valami egészen mesés, de van valami, ami miatt nem tudom befogni a számat, amióta visszajöttünk. Amikor a hajnalig tartó forgatás után autóval vittek a szállodámba, megdöbbenve láttam, hogy fiatal lányok kerékpároznak az utcán, vagy karonfogva sétálnak, kacarásznak, beszélgetnek az éjszaka kellős közepén. Az volt az érzésem, hogy ez egy teljesen biztonságos város. Amerikai városokban ilyet sehol nem találni – közölte.

A kém, aki dobott engem című film után az egyik főszereplő, Kate McKinnon az egyik legnépszerűbb amerikai műsorban áradozott Magyarországról, ráadásul itteni sofőrjétől megtanulta az Animal Cannibals egyik slágerét, a Yozsefvárost, amelyet el is rappelt. Budapest régóta kedvelt célpontja tehát a nemzetközi filmforgatásoknak,

a hazánkba látogató mozisztárok pedig áradoznak Magyarországról

a közösségi médiában, ami nemcsak ingyen reklámmal ér fel, hanem a turizmusnak is igen jót tesz.