Százezreket csábíthat Magyarországra a BBC műsora

Több millió néző követi nyomon a televízióban és az interneten világszerte a BBC nagy múltú brit közszolgálati műsorszolgáltató adásait. A Gyakornok (The Apprentice) című üzleti valóságshow 2005 óta egyre nagyobb nézettséget ér el, az utolsó szériáját több mint 6,5 millióan látták az Egyesült Királyságban. A műsor során a versenyzők rátermettségét ismert üzletemberekből álló zsűri méri fel különböző feladatokon keresztül. A sorozat legújabb szériájában bemutatott epizód a budapesti és Budapest-környéki helyszíneken játszódik, így többek között megelevenedik a képernyőn a Halászbástya, a Mátyás-templom, a Szent István-bazilika, a Várkert Bazár, a Vörösmarty tér, a Pesti Vigadó és a Margit-sziget is. Emellett a szereplők turisztikai látványosságok köré épülő feladatokban is összemérhették talpraesettségüket. Egyeseknek dunai hajós programokat, másoknak pedig etyeki bortúrát kellett szervezni és értékesíteni. A helyszínek és feladatok kiválasztásában a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) is segítette a produkciót.

– A BBC-valóságshow nálunk forgatott epizódja megfizethetetlen publicitást jelent hazánknak éppen a városlátogatások szezonjának kezdetén. Egy-egy nagy nézettségű televíziós program kiválóan alkalmas arra, hogy felkeltse a figyelmet hazánk iránt, hiszen az adatok alapján tudjuk, hogy a brit turisták 12 százaléka az utazási desztináció kiválasztásánál elsősorban a sajtótermékekből inspirálódik. A magyar helyszínek bemutatása leginkább az Egyesült Királyságban, Magyarország harmadik és Budapest első számú küldőpiacán jelent kiváló lehetőséget az utazni vágyók elérésére, és jelentősen hozzájárul országunk turisztikai vonzerejének további növeléséhez ‒ hangsúlyozta Erdei Bálint, az ügynökség turizmusstratégiai megvalósításért felelős vezérigazgató-helyettese.