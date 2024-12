A magyar–szlovák határ térségében nagyon fontos fejlesztés indul

A nemzeti park mint a projekt vezető partnere mintegy 620 ezer euró (255,9 millió forint) európai uniós támogatásból és 155 ezer euró (64 millió forint) hazai társfinanszírozásból valósítja meg a három pillérre épülő, #emys elnevezésű projektet a szlovák BROZ természetvédelmi egyesülettel közösen.

Az első pillérben a résztvevők egyebek mellett más országok teknősvédelmi projektjeit vizsgálják meg. A kutatáson kívül a helyi lakosság által gyűjtött adatokat is értékelik, emellett egy meglévő magyar applikációt is fejlesztenek annak érdekében, hogy az a szlovák adatokat is fogadni tudja.