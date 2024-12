Kiderült, ki lesz az új szakképzésért felelős helyettes államtitkár

Új helyettes államtitkárral bővül januártól a Kulturális és Innovációs Minisztérium, Pálmai Gergely a szakképzésért felel majd – jelentette be a tárca. Közölték,

az új helyettes államtitkár jogász végzettséggel rendelkezik, és az elmúlt években jelentős tapasztalatot szerzett a szakképzés területén.

2023 januárjától a Szakképzési Szabályozási és Intézményirányítási Főosztály vezetőjeként tevékenykedett, ahol kiemelkedő szerepet vállalt a szakképzés fejlesztésében.

Mint írták,

Pálmai Gergely feladata helyettes államtitkárként tovább erősíteni a magyar szakképzés sikereit.

– Mára Magyarország szakképzési nagyhatalom lett, köszönhetően a 2020-ban elindult fejlesztésnek, amely tovább folytatódik. A 21. századi szakképzőintézmény-fejlesztési program keretében 2024-ben is jelentős fejlesztések indultak el. Országszerte 18 szakképzési centrum 31 intézményének 34 helyszínén valósulnak meg beruházások, csaknem 96 milliárd forint értékben. 2024-ben is többen választották a szakképzést az általános iskola 8. osztályának elvégzését követően, így mintegy 325 ezer tanuló kezdte meg a tanévet a szakképzésben – olvasható a közleményben, melyben azt is írták,

a szakképzés során a fiatalok jelentős ösztöndíjban, majd később munkabérben is részesülnek, illetve munkakezdésüket követően immár a munkáshitel is rendelkezésükre áll.

– 2025-ben folytatódik az oktatók bérének emelése is, januártól átlagosan 21,2 százalékkal nő a szakképzésben dolgozó oktatók bére, így a legalacsonyabb oktatói bér is eléri a havi 705 ezer forint mértéket. Azaz a 2020. évi bérek 2,5-szeresükre emelkednek – emelték ki.

A szakképzésért felelős helyettes államtitkári pozíció Pölöskei Gáborné 2024. október 31-ei nyugdíjba vonulásával üresedett meg.