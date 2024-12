Nigériai banda terítette a drogot Budapesten

Egy VIII. kerületi lakásban és az utcán is terítette a kábítószert egy háromtagú nigériai banda – olvasható a rendőrség oldalán megjelent közleményben.

A tájékoztatásban közölték, a budapesti rendőrök három kábítószerügylet lebonyolításának is szemtanúi voltak, mielőtt elfogtak egy nigériai férfit, aki a VII. kerületben három vásárlónak is drogot adott el 2024. december 16-án. Az ügyletek lebonyolítását követően a fővárosi rendőrök a dílert és a vásárlóit is elfogták, illetve előállították. A vevők ellen kábítószer birtoklása miatt indult eljárás.

A drogárus VIII. kerületi lakásán a Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói kutatást tartottak, amelynek során elfogták a férfi két – szintén nigériai – társát is, továbbá több mint négy kilogramm kábítószergyanús zöld növényi törmeléket, közel 175 gramm fehér port, valamint közel 3,3 millió forintot és 740 ezer forintnak megfelelő eurót találtak – írták.

A fehér port úgynevezett „nyelős” kapszulákban találták meg a rendőrök, az ilyen csomagolás esetében a drogot a gyomorban szokták átcsempészni.

A közleményben kitértek arra is, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint a három afrikai férfi Budapest bulinegyedében, a Wesselényi utcában és annak környékén terítette a külföldről származó kábítószert, elfogásukat összehangolt rendőri akciók előzték meg. Egyikük a lakásban még megkísérelte megsemmisíteni a kábítószer egy részét úgy, hogy megpróbálta lehúzni a vécén.

Amikor a három nigériai férfi átadta a nyomozóknak a náluk lévő iratokat, a rendőrök megdöbbenve szembesültek azzal, hogy mindhárom okmány ugyanazokat a személyes adatokat tartalmazza; ugyanúgy hívják őket és ugyanakkor születtek. Kábítószer-kereskedelem bűntett miatt hallgatták ki őket, továbbá mindhármukat őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat.