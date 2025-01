Érkeznek az új elektromos buszok

– Elindítottuk az idei évre tervezett 500 autóbusz megrendelését – jelentette be Lázár János. A közlekedésfejlesztési tárca vezetője közösségi oldalán közölte,

20 elektromos busz beszerzése már meg is történt.

Ismert, Lázár János

tíz vállalást tett az országos vasúti és buszközlekedés fejlesztésére,

ennek egyik pontja az volt, hogy a ciklus végéig összességében ezer darab új, korszerű autóbuszt szereznek be, ebből az első félezer darab még az idén megérkezik – tehát ötszáz új busz idén, ötszáz pedig jövőre. A közel hatezer darabos, fiatal és korszerű – autóbuszaink átlagéletkora jelenleg is tíz év alatt van – járműből álló flottájával a MÁV-csoport autóbuszos márkája, a VOLÁN garantáltan Európa egyik legnagyobb, nemzeti kézben lévő buszos szolgáltatója marad a következő években is.