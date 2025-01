Folytatódik Karácsony autósüldözése: lassítják a haladást a Budai alsó rakparton

Péntektől 50 kilométer/óra lesz a megengedett legnagyobb sebesség a Budai alsó rakpart csaknem teljes hosszán, a Tímár utca és a Rákóczi híd között – tájékoztatta lapunkat a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). Ez azt jelenti, hogy azokon a szakaszokon is csak 50 kilométer/óra maximális sebességgel lehet menni, ahol eddig 70 kilométer/óra volt a legnagyobb megengedett sebesség.

A lépés két okból is indokolatlannak tűnik.

Az egyik ok az, hogy hétköznapokon csúcsidőben a Petőfi híd és a Margit híd közötti szakaszon az autók csupán araszolni tudnak, már a 30 km/órás sebesség elérése is nagy örömöt okoz ilyenkor, hétvégén pedig az autósok Pesti alsó rakpartról kitiltása miatt dugul be a Budai alsó rakpart, hiszen az észak és dél közötti forgalom nem tud máshol haladni, mivel a várost átszelő körutak is erősen telítettek.

Karácsony ezzel tehát nemcsak a fővárosi autósokat bünteti, hanem azokat is, akik Budapesten kényszerülnek áthaladni, hogy az ország másik részébe közlekedjenek.

A BKK maga is elismerte: a Budai alsó rakparton a 70 kilométer/órás sebességet a gyakorlatban eddig is csak éjszaka vagy a hajnali órákban lehetett elérni, mivel napközben hosszabb szakaszokon is jellemző a torlódás. Az teljességgel érthetetlen, hogy aki ekkor tudna haladni, az miért ne tehetné meg. A közlekedési vállalat közleményében azt is írta, hogy az alacsonyabb sebesség éjszaka és hajnalban a zajterhelést is csökkenti, ám arra már nem tértek ki, hogy a Budai alsó rakpart mellett vagy annak közvetlen közelében nemigen vannak lakóházak, vagy csak elenyésző számban, így a lakosokat az 50 km/óra helyett 70 km/órával történő közlekedés nem zavarná éjszakai nyugalmukban, ahogy erre eddig sem panaszkodott senki.

A másik ok, ami indokolatlanná teszi a forgalom sebességének korlátozását, az a gyalogosok állítólagos védelme, legalábbis a BKK erre hivatkozik közleményében. A Budai alsó rakpartnak azon a szakaszain, ahol gyakoribb a gyalogosforgalom – főképp a Margit híd és a Lánchíd közötti részen – valóban indokolt a sebesség 50 kilométer/órában maximalizálása, de ott emiatt eddig is érezhetően lassabban közlekedtek az autósok, viszont