Rögtön drágult a gáz az ukránok lépése után

Továbbra is témául szolgál az Európai Unió energiapolitikai vitáiban az ukrajnai gáztranzit ez év első napjától hatályos, teljes leállítása. Az egyik oldalon a szankciópárti tagállamok és az Európai Bizottság, a másikon a szankciókkal kritikusabb országok állnak.

Európa nem nyer a korlátozással

– Az előbbiek azzal érvelnek, hogy a tranzit leállása kedvező fejlemény, mert így az EU nem vásárol többé orosz gázt ezen az útvonalon, emellett rendre felhozzák, hogy az EU felkészült a tranzit megszűnésére. Ezzel szemben, a mérsékeltebb álláspont képviselői azt hangsúlyozzák, hogy az ukrajnai tranzit leállásának a teljes európai közösséget érintő káros következményei lesznek – kezdte a helyzet elemzését lapunk érdeklődésére Hortay Olivér. A Századvég Gazdasági Folyamatok Kutatóintézetének igazgatója hozzátette: az eltérő álláspontok magyarázata az, hogy képviselőik nem teljesen ugyanarról beszélnek.

– Az előbbi csoport tipikusan a mennyiség oldaláról közelíti meg a kérdést, és ilyen értelemben igazuk van abban, hogy rövid távon, akut ellátási problémát a tranzit leállása nem okoz. Ugyanis valamennyi uniós tagállam tartalékai az alternatív beszerzési útvonalakkal együtt lehetővé teszik, hogy a kieső mennyiséget helyettesítsék az idei fűtési időszakban. Igaz, Szlovákia és Ausztria esetében vannak kihívások, de ott is megoldható a helyzet a viszonylag sok betárolt energiahordozó és az alternatív beszerzések segítségével – fejtette ki az energiapiaci szakértő.

Elillanó euró-tízmilliárdok?

Mindez viszont nem jelenti azt, hogy ténylegesen az EU javát szolgálja az ukrán tranzitgázcsapok elzárása. Az idei első kereskedési napon a tavalyi legmagasabb ár felett nyitottak az európai gáztőzsdék, vagyis rögtön megmutatkozott, mennyire káros a kínálat szűkülése – hívta fel a figyelmet Hortay Olivér. Hozzátette:

a tagállamok gázpiacai ráadásul erősen kapcsolódnak egymáshoz, vagyis a negatív következmények valamennyi országra hatnak. A fokozottan érintett államoknak további hátrányokkal kell számolniuk.

– Robert Fico korábban arról beszélt, hogy az új beszerzési források jóval drágábbak Szlovákia számára, pusztán azért, mert hosszabb útvonalon, több ország érintésével, így magasabb tranzitköltséggel lesz csak képes földgázt vásárolni. A szlovák miniszterelnök szerint az ukrán elnök lépése az egész Európai Unió számára költségnövekedéssel jár, amelynek következtében a magasabb gáz- és áramárak miatt az EU-tagállamok összesen 60-70 milliárd eurós többletkiadással szembesülhetnek.

Ezt is a versenyképesség bánja

– Az, hogy a tranzit leállása az európai közösség számára gazdasági nehézségekkel jár, azért lényeges, mert az EU legsúlyosabb versenyképességi problémája – ahogyan az a Draghi-jelentésben is szerepel – az energiahordozók magas ára. Ma az európai vállalatok négyszer-ötször annyit fizetnek a földgázért, mint az amerikaiak. Ez a hátrány csak úgy lenne ledolgozható, ha a jelenleginél jóval több gáz érkezne a térségbe, hogy a kínálat bővülése lenyomja az árakat – mutatott rá a szakértő.

A távolabbi kilátásokról szólva – hogy miként pótolják a kieső mennyiségeket az érintett országok – Hortay Olivér elmondta, hogy Ausztria vélhetően a nyugati irányból növeli majd a beszerzéseit, illetve gyorsabb ütemben merítheti le az eltárolt gázkészleteit, és ez utóbbi Szlovákiára is jellemző lehet. Magyarország szempontjából viszont lehetőséget jelenthet a kedvezőtlen helyzetben az, hogy az ukrán tranzit kiesése felgyorsíthatja azt a néhány éve már felfutó tendenciát, hogy a korábbi zsákfalu pozícióból – ahová csak megérkezik a gáz, de nem megy tovább – mindinkább a regionális gázelosztó szerepébe emelkedünk fel.

Hazánk az elmúlt években

• az ukrán irányból a déli irányba helyezte át az orosz gázbeszerzéseit,

• építette a kereskedelmi kapcsolatait egyéb keleti partnerekkel,

• kiépítette és fejlesztette a határkeresztező kapacitásait,

így a keletről érkező gáz kapujává vált.

Magyarország készen áll az új szerepre

Ez két okból előnyös Magyarország számára. Egyfelől a tranzitbevételek miatt – Ukrajna például évi egymilliárd dollártól esik el a gázcsapok elzárásával –, másfelől pedig erősödik a geopolitikai pozíciója: a környező országok energiaellátása függ majd a hazánkon áthaladó energiahordozó-szállítmányoktól.

Ez a szerep korábban Ausztriáé volt, viszont ha az ukrán tranzit továbbra sem indul el, akkor nyugati szomszédunk ezt a pozíciót végleg elveszítheti a szakértő szerint. Hortay Olivér felidézte azt is, hogy Magyarország az elmúlt évben rekordmennyiségű földgázt értékesített Szlovákia irányába is, és a néhány évvel ezelőtti állapottal szemben a magyar–ukrán határon tipikusan a keleti irányba áramlott a gáz. Az északi irányba különböző műszaki megoldásokkal növelték a kapacitásokat az elmúlt időszakban, a továbbiakban pedig az igazán nagy kérdés az lesz, hogy a Török Áramlat kapacitását lehet-e növelni, és ha igen, mikor. Az érintett országok mindegyike, így hazánk is jelezte több alkalommal, hogy támogatnának egy ilyen beruházást.

Bizonyíték a szankció káros hatására

Összegzésként a szakértő hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottság által vezetett szankciós politika hátrányai ebben az esetben is meglátszanak, hiszen hozzájárulnak a szűkülő kínálathoz, összességében drágítva földgázt. Magyarország ezzel szemben úgynevezett diverzifikációpárti, vagyis úgy véli, minél több beszállítónak és minél több útvonalon lehetővé kell tenni azt, hogy az európai piacra vihesse a földgázt, a szereplők versenyezzenek egymással, így lefelé hajtva az árakat. Ahhoz, hogy mindez megvalósuljon, kapacitásbővítések szükségesek, az elmúlt években pedig komoly előrehaladás látszott e téren, és vélhetően folytatódik a tendencia – zárta szavait Hortay Olivér.