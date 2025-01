Családi bizniszként kezeli az önkormányzatot Nyíradony Tisza párti körökkel szövetkező baloldali polgármestere

A nyíradonyi önkormányzatban egyre nagyobb feszültséget okoznak a tavaly megválasztott baloldali polgármester etikailag és szakmailag is megkérdőjelezhető döntései. A Tisza párti körökkel is szorosan együttműködő Szilágyi Zoltán legutóbb azzal keltett felháborodást, hogy a múlt héten elbocsátotta a jegyzőt, és utódot sem jelöltek ki erre a pozícióra.

Szilágyiék egyik családi vállalkozása, a Nyíradony központjában található vas-műszaki bolt az önkormányzati céggel kötött beszállítói szerződést. Fotó: MN

Jegyzői kontroll nélkül akar bizniszelni?

Az önkormányzat belső működésébe belelátó forrásaink szerint Szilágyinak ez a lépése különösen aggályos, mivel a jegyzőt épp azért távolította el, mert nem kívánt asszisztálni a polgármester kifogásolható vezetési stílusához, valamint a kétesnek tűnő ügyleteihez. Szilágyi Zoltán részben azzal indokolta az elbocsátást, hogy azt feltételezte: a jegyző „szivárogtatta ki” egyik szabálytalan döntését.

A polgármester ugyanis a képviselő-testület jóváhagyása nélkül – fedezet nélküli kötelezettségvállalással – vett fel két dolgozót, egyiküket helyi viszonylatban kiugróan magas, a jegyzőjét is meghaladó bérezéssel. A Tisza Párt holdudvarából érkező kolleginák egyikét úgynevezett polgármesteri asszisztensként alkalmazta titkárnői feladatokra havi bruttó kilencszázezer forintos fizetéssel, plusz több százezerre rúgó térítésekkel. A másik szintén jól fizetett hölgy – aki csak később áll munkába – lényegében Szilágyi internetes kommunikációját kezeli majd home-office-ban, napi négy órában.

Informátoraink arról is tájékoztattak, hogy noha Szilágyi Zoltán testvérei semmilyen hivatalos tisztséget nem töltenek be az önkormányzatnál, mégis rendszeresen járnak be a hivatalba. A döntési folyamatokba igyekeznek belefolyni, a polgármester helyett tárgyalnak, meghallgatásokat tartottak és a személyzetet is utasítgatják. A polgármester emiatt is összekülönbözött a jegyzővel, hiszen utóbbi – a törvényesség őreként – szóvá tette a Szilágyi-fivérek illetéktelen hivatali jelenlétét, és arra is volt példa, hogy egy képviselő felháborodására kiküldte egyiküket az irodából. Szilágyi Zoltán ennek kapcsán is azt emlegette, hogy a jegyző – akivel egyébként negyed évszázados barátságot ápolt – eljátszotta a bizalmát.

Az elbocsátott jegyző a helyiek szerint az elmúlt évtizedekben bármilyen politikai hovatartozású polgármesterrel felvállalta a konfliktusokat. Többen azt feltételezik, hogy Szilágyi Zoltán valójában jegyzői kontroll nélkül kívánta folytatni a kétesnek tűnő működését.

Szilágyi Zoltánt a polgármesteri hivatalban értük utol, ám nem kívánt nyilatkozni, ezért írásban is feltettünk kérdéseket a jegyző elbocsátásával, valamint több más megkérdőjelezhető döntésével kapcsolatban, ám eddig nem reagált.

Telefonon kerestük meg Tasó Lászlót, a választókerület fideszes országgyűlési képviselőjét, aki megerősítette, hogy a polgármester az említett okokból távolította el a jegyzőt a hivatalból. – Ezzel az erejét mutatta meg a támogatóinak, hogy a családi barátja sem szállhat vele szembe, retteghet mindenki, aki nem tapsol a Szilágyi klánnak. Ez elszomorító és elfogadhatatlan, mert mindeközben az elmúlt három évtized alatt jelentősen fejlődő, 62 év után újra járási székhellyé váló város működésképtelenné válik, és a közössége széthullhat. Nyíradony ennél többet érdemel, és nem ez az igazi arca – fogalmazott a honatya.

Egyéni vállalkozóként szállított be az önkormányzatnak

Számos helyivel beszélgettünk Nyíradonyban – az önkormányzat dolgozói mellett civilekkel is –, és az emberek jellemzően szkeptikusak Szilágyi vezetési stílusával kapcsolatban. Volt, aki az előző ciklusból említett példával támasztotta alá a polgármester megbízhatóságát illető kételyeit. Akkor ugyanis Szilágyiék egyik családi vállalkozása, a városközpontban található vas-műszaki bolt azzal az önkormányzati céggel kötött beszállítói szerződést, amelynek a férfi maga volt a felügyelőbizottsági elnöke. Polgármesterként Szilágyi Zoltán tovább bővítette ezt a bizniszlehetőséget: már a hivatalát és más önkormányzati céget is a vas-műszaki bolt látja el, méghozzá papír-írószerrel és mosóporral is.

Szilágyi Zoltán az előző vezetés ellen indított boszorkányüldözéssel is sokakban megütközést keltett. A tavaly októberi hivatalba lépése után például az elődje gazdálkodási döntéseit kezdte vizsgáltatni a stabilitás helyreállítását célzó elemzések és javítások helyett, amire egyébként a testülettől felhatalmazást kapott. Az előző ciklusban ő maga volt a felügyelőbizottsági elnök a vizsgálatban érintett önkormányzati cégek egyikénél, de képviselőként is teljes rálátása volt a helyhatóság ügyeire. A polgármester emellett olyan korábbi döntéseket visszavonatott, amelyekkel több beruházás lebonyolítását is ellehetetlenítette, ami informátoraink szerint szintén azt mutatja, hogy Nyíradony és közössége érdekeivel szemben inkább a maga számára kinyerhető politikai hasznot tartja fontosnak.

Oligarcha család

Ugyancsak beszédes, hogy Szilágyi Zoltán tavaly tavasszal folytatott választási kampánya gyakorlatilag csak arról szólt, hogy a választókerület fideszes országgyűlési képviselőjét igyekezett lejáratni. Ehhez pedig Magyar Péter köreiből érkezett segítsége a Tisza Párt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei régiós koordinátorai, valamint Sallai Mihály, a korábban a volt Jobbik-elnök Jakab Péternek is dolgozó tartalomgyártó személyében.

Utóbbi irányításával Facebook-csoportot alakítottak ki, ahol a Szilágyit támogató gyalázkodó és botrányosan posztoló kommentelő aktivistákkal azóta is folyamatosan támadják és rágalmazzák Tasó Lászlót, hozzátartozóit, emellett gyűlölködő és félelemkeltésre alkalmas, trágár bejegyzéseket címeznek a Fidesz szavazóinak.

A kormánypárti honatya elleni támadások valójában az egész Szilágyi családnak kapóra jönnek, mivel ezzel a saját hatalmaskodásukról is elvonhatják a figyelmet. Lényegében egy oligarcha famíliáról van szó ugyanis, akik – forrásaink szerint – még az 1990-es évek földújraosztásai és a kárpótlások során gazdagodtak meg. Szilágyiék azóta is folyamatosan terjeszkedtek, s mára elképesztő vagyonra tettek szert.

Idegenvezetőnkkel végigjártuk a város bevásárlóutcáját, ahol az ingatlanok zöme is a birtokukba került. Egy több hektáros terület bejárata fölött a Szilágyi bevásárlóközpont felirat jelzi a komplexum hovatartozását, de a család tulajdonában van számos felújított és kiadott üzlethelyiség, valamint lakás is a Kossuth utcában.

Ugyancsak figyelemre méltó, hogy összesen több mint másfél milliárd forint uniós és hazai pályázati támogatással épült egyebek mellett a család állattartó telepe, látvány-pálinkafőzője, a műhelyei, valamint a napelemparkja, amely egy kapukkal elzárt több száz hektáros birtokon terül el, ahol az önkormányzati út csak a birtokba vezető szakaszon lett leaszfaltozva, pályázati pénzből. Mindezen kívül magáncélra használt szálláshelyet is létrehoztak az említett forrásokból.

A „szenátor úr”

Szilágyi Zoltán számos tanú – köztük a barátai, valamint a térség országgyűlési képviselője – jelenlétében hangoztatta, hogy egyedül a pénz, a nők és a hatalom hármasa érdekli. Beszámolók szerint a kedvenc szórakozóhelyein, baráti körben, bódult állapotban rendszeresen azt követelte, hogy szólítsák szenátor úrnak.