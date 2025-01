Révész Máriusz: Csütörtöktől lehet jelentkezni az idei táborokba

Annak érdekében pedig, hogy a gyermekek felkészülten és biztonságosan közlekedjenek, ezerötszázról tízezerre növelik a kerékpáros gyakorlati képzésben részt vevők számát. Révész Máriusz kitért arra is, hogy idén már 7500 hátrányos helyzetű gyermeknek biztosítanak ingyenes, aktív osztálykirándulást, a Magyar Vízitúra Szövetséggel együttműködve vízitúrákat is szerveznek, valamint nyitott tornaterem programot is indítanak.

A fogyatékossággal élők sporteszköz- és programtámogatását kétszeresére, 400 millió forintra emelik, június 13-án pedig már 50 településen rendezik meg a Mozgás éjszakáját.

Révész Máriusz azonban arról is beszámolt, hogy az iskolai túrázások ösztönzésére szolgáló programra – a tanévben tíz, alkalmanként legalább 30 résztvevős túrát összesen 250 ezer forinttal támogatnak – nem találtak az országban 200 érdeklődő iskolát.