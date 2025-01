Sebestyén Balázs bevallotta, ő is okozott már bombariadót

Élő adásban vallotta be Sebestyén Balázs, hogy ő maga is fenyegette diákkorában a saját iskoláját bombával. A rádiós műsorvezető annak kapcsán mesélt a „kamaszcsínyről”, hogy csütörtökön országszerte közel háromszáz oktatási intézmény kapott fenyegető levelet, ami miatt ki kellett üríteni az iskolákat.

Miközben diákok tízezrei hagyták el kétségbeesetten az osztályokat, a hatóságok pedig megfeszített erővel nézték át az összes érintett épületet, a műsorvezető arról beszélt, annak idején ő is csinált bombariadót a saját iskolájában, mondván, az akkoriban divat volt.

Én úgy csináltam bombariadót az iskolában, hogy a tanári mellett voltak ezek a rózsaszín kis telefonok. Fölvettem, bedobtam a húszforintost, és felhívtam lent a portát: bomba van az iskolában.

– A tanári mellett, közben jött a földrajztanár, elment mellettem, én meg ott telefonáltam, nézelődtem – idézte fel a műsorvezető, aki büszkén közölte, be is vált a terve, az iskoláját ugyanis kiürítették.

Sebestyén azt is elmondta, hogy nem csípték el a tettéért, az övéhez hasonló csínyek azonban egy idő után elhaltak, az iskolák vezetőségében ugyanis úgy döntöttek, a bombariadók miatt kimaradt napokat szombaton be kell pótolni, ami hamar elvette a gyerekek kedvét attól, hogy hamis vészhelyzeteket jelentsenek be az utcai telefonfülkékből.

Később a műsorvezető azért elismerte,

ma már más idők járnak, sok minden megváltozott, hiszen sok valós támadás éri Európát, és sok helyen valóban robbantanak.

Az is kiderült, abban az iskolában is bombariadó volt tegnap, ahová a fiai járnak. – Ma már ez nagyon más. Ma már oda jár a gyereked, azért összeszorul a gyomrod, átéltél már egy-két dolgot, végigcsináltál már repteret meg karácsonyi vásárokat, meg itt, Európa szívében azért olyan dolgokat, hogy úgy ezt a levelet én is elolvastam, és összerándulsz – mondta a műsorvezető.