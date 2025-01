Stratégiai szövetséget kötött a V-Híd-csoport és a BME

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és Magyarország vezető infrastruktúraépítő cége, a V-Híd-csoport együttműködési megállapodást kötött, amely új szintre emeli az oktatás és a szakmai képzés kapcsolatát – adta hírül az egyetem és a vállalat. Mint írták, az a közös céljuk, hogy a BME Építőmérnöki Karának hallgatói gyakorlati és versenyképes tudást szerezzenek, a már szakmában dolgozók pedig folyamatos képzést kapjanak. Az oktatási programok és a kooperatív képzések mellett a felek kutatás-fejlesztési területen is aktívan együttműködnek.

A megállapodás keretében a V-Híd vendégoktatókat biztosít a BME alap- és mesterképzéseihez, továbbá az „#építő 250” ösztöndíjprogram részeként évente legalább 30 hallgatónak biztosít pénzügyi forrást. A vállalat saját alapítású ösztöndíja, a V-Akadémia pedig további öt tehetséges diáknak nyújt majd anyagi támogatást és szakmai fejlődési lehetőséget. A cég a fentiek mellett segíti a BME Építőmérnöki Kar Zielinski Szilárd Szakkollégiumának tevékenységét is, ami hozzájárul ahhoz, hogy 6-12 középiskolában pályaorientációs programok valósuljanak meg.

Új tantárgyak és tananyagok

Az együttműködés kiemelt része az egyetemi tárgyak tematikájának fejlesztése, új tantárgyak és tananyagok kidolgozása, amelyek a 21. századi infrastruktúra-építés kihívásaira készítik fel a hallgatókat. A BME szoros együttműködésben segíti a V-Híd belső képzési rendszereinek fejlesztését is.

A szakmai együttműködés nemcsak az oktatásra és képzésre terjed ki, hanem a kutatás-fejlesztésre is. A 2024 őszén Berlinben megrendezett InnoTrans kiállításon a BME Építőmérnöki Kara, az osztrák Plasser & Theurer és a V-Híd már kötött egy háromoldalú megállapodást. Ennek keretében

számos közös kutatási projekt indulhat, amelyek a vasúti pályák állapotának felmérésére, a vasútépítő gépek fejlesztésére és a digitalizált adatfeldolgozás automatizálására fókuszálnak.

Sárváry István, a V-Híd-csoport vezérigazgatója a most létrejött partneri együttműködés aláírását követően hangsúlyozta: a BME Építőmérnöki Karának mérnökei mindig is kiemelkedő szakmai színvonalat képviseltek, amelyet a cég munkatársai is megtapasztalnak. Ez az együttműködés lehetőséget teremt arra, hogy közösen formálják a jövő mérnökeinek tudását és hozzájáruljanak az iparág fejlődéséhez. A fiatal tehetségek támogatása és a szakmai utánpótlás biztosítása nemcsak a vállalat, hanem az egész iparág jövője szempontjából kiemelt jelentőségű, ezért büszkék arra, hogy hozzájárulhatnak a következő mérnökgeneráció felkészítéséhez – fogalmazott.

Charaf Hassan, a BME rektora szerint a megújuló egyetem stratégiai célja, hogy olyan oktatási, kutatási és innovációs környezetet hozzon létre, amelyben hallgatóik versenyképes tudásra tesznek szert.

A BME stratégiájának középpontjában áll az egyetem és az ipar együttműködésének erősítése, hiszen korszerű, jövőálló mérnöki és gazdasági tudást csak a magas szintű elméleti ismeretek és az ipari, gyakorlati tapasztalatok átadásával adhatnak hallgatóiknak.

A hazai vállalkozások fejlesztése és nemzetközi versenyképességének javítása érdekében pedig kutatási erőforrásainkat ajánlják az innovatív vállalkozásoknak. – A BME és a V-Híd-csoport közötti együttműködések kiváló példái e stratégia megvalósításának. Külön öröm számunkra, hogy a V-Híd-csoport elhivatottan támogatja az építőmérnöki hivatás népszerűsítését, hiszen a fenntartható jövőnk egyik kulcsa az épített környezetünk megújítása – mutatott rá a rektor.

A BME és a V-Híd együttműködése nemcsak az oktatás minőségét és a hallgatók szakmai felkészültségét javítja, hanem előmozdítja az innovációt és a kutatás-fejlesztést is, megalapozva ezzel az építőmérnöki szakma és az infrastruktúra-fejlesztés hosszú távú sikerét – tették hozzá.