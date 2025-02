Rapid délutáni friss – Vannak olyan új szakértői a Tiszának, akiket még be lehet mutatni? + videó

Gábor Márton felvetette a nagy kérdést: mit várhatunk attól, hogy a „tiszás konglomerátum, vagy éppen nevezhetjük piramisjátéknak” kongresszust tart? Czirják Imre őszintén válaszolt, mert benne is felmerült a nagy kérdés, hogy vajon kiket fognak még bemutatni új szakértőként a rendezvényen, vajon honnan halásszák még ki őket? Hozzátette: ez hasonlít az MSZP örökös megújulásához, ahol szintén ez a kommunikációs stratégia volt folyamatosan terítéken. Mint fogalmazott, a szocialistáknál is lejáratott és áporodott embereket szedtek elő. Kiemelte azt is, hogy Demszky Gábor volt főpolgármester egykori csatlósait is behúzza a „tiszás örvény”. Gábor Márton azt is megemlítette, hogy a DK különféle posztot betöltő emberei is csatlakoznak a Tiszához. Kollégáink szerint folyamatos a sorcsere, csak Magyar Péter állandó.

Munkatársaink kérdésként azt is feltették, milyen szakpolitikusok ülnek most a tiszásoknál, akiknek az a véleménye, hogy a nyugdíjasok ne kapjanak semmit, mert nem dolgoznak, miközben a magyar kormány az idős embereknek is ad lakásfelújítási támogatást. Többet, bővebben műsorunkból.