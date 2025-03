Amerikában tüntették ki a pécsi sebészt

Orvosi életművéért magas rangú szakmai kitüntetést vehetett át Washingtonban Nyárády József sebészprofesszor a kézsebészek legnagyobb nemzetközi szervezetének világkongresszusán – számolt be róla az MTI. A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikájának emeritus professzora a Kézsebészet Úttörői nevű kitüntetést (Pioneers of Hand Surgery Award) kapta meg a kézsebészet terén elért szakmai eredményeiért a Kézsebészeti Társaságok Nemzetközi Szövetsége (International Federation of Societes for Surgery of the Hand – IFSSH) hétfőn kezdődött, péntekig tartó kongresszusának megnyitóján.

Az IFSSH által alapított kitüntetés a kézsebészeti szakma egyik legrangosabb díja, amelyet korlátozott számban ítélnek oda. Eddig egyetlen magyar részesült az elismerésben, még 2009-ben Renner Antal professzor.

Nyárády József egyik első volt, aki Magyarországon alkalmazta a mikrosebészet eljárását, ami 1979-ben elvezetett az első sikeres magyarországi lábujj-replantációhoz, majd 1982-ben az első sikeres karvisszaültetéshez a pécsi klinikán. Nevéhez fűződik a magyarországi mikrosebészeti és replantációs hálózat kiépítése.