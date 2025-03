Középpont – Az érzékenyítés nem más, mint a homoszexualitás népszerűsítése + videó

Módosították a gyermekvédelmi törvényt az Országgyűlésben, amelyhez a gyülekezési törvény szigorítása is kapcsolódott.

Vajon mit jelenthet egy gyermeknek, ha számára értelmezhetetlen felvonulást lát olyan szereplőkkel, akiknek a viselkedése és megjelenése nem tartozik az általa megszokott modellhez?

Ezeket a témákat járták körbe a Magyar Nemzet Középpont című műsorában vendégeink, Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára és Hal Melinda, az MCC klinikai szakpszichológusa Futó Boglárka műsorvezetővel.

Kolléganőnk először Nacsa Lőrincnek adta meg a szót, aki nem győzi ismételni, hogy nem a gyülekezési jog ellen módosítottak törvényeket. Mint fogalmazott,

a gyermekvédelmi törvényt módosították azért, hogy ne sérüljenek a jogaik és ne kelljen szembesülniük olyan dolgokkal, ami félelmet vagy kérdőjeleket vet fel bennük.

Hozzátette, ehhez kapcsolódott a gyülekezési törvény módosítása, hogy a számukra durva propaganda ne jelenjen meg az utcákon. Mint fogalmazott, így került be a köztudatba a pride, ugyanis ha bárki látott akár egy ilyen felvonulást is, szembesült azzal, hogy a szexualitás különféle imitált formáit és az egyházellenességet is megmutatták a genderlobbi hatására.

Hal Melinda kifejtette, hogy

egy ilyen látvány mit okozhat a gyermekek lelkében, és egy tanulmányt is elővett, hogy a homoszexuális propaganda igen is hatással van arra, hogy a fiatalok milyen nemhez vonzódnak majd.

Kiemelte azt is, az érzékenyítés szót is ellopta a köztudatból az LMBTQ-társadalom. Felidézte azokat a napvilágot látott videókat, ahol kicsiket érzékenyítés címén olyan felvilágosító előadások fogadnak külföldön, ahol transzvesztiták szexuális aktust is imitálnak a rendezvényeken. Hozzátette, hogy az érzékenyítés nem más, mint a homoszexualitás népszerűsítése. Minderről bővebben a Középpontban.