Menczer Tamás: Magyarország számára nem Ukrajna az első, hanem Magyarország

– A magyar kormánynak a magyar érdek a legfontosabb, ezért indít véleménynyilvánító szavazást Ukrajna európai uniós tagságáról - mondta a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás a köztévében arról beszélt, problematikus kérdés, hogy az Európai Bizottság és az Európai Unió vezetői, akiknek a tagokat és a tagok érdekeit kellene képviselniük, egy olyan ország érdekeit nézik, ami nem a közösség tagja.

Magyarország számára nem Ukrajna az első, hanem Magyarország.

– Ukrajna uniós tagsága súlyos veszélyekkel járna, az agrárpénzek és a kohéziós források mennének Ukrajnába. Az elmúlt években iszonyatos mennyiségű fegyver érkezett Ukrajnába, amelyeknek egy részéről nem lehet tudni, kinél van, emellett a szervezett bűnözés is súlyos kihívás. Mindezeken felül pluszbefizetést várnak a tagországoktól, így Magyarországtól is – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy jelenleg az asztalon van egy olyan javaslat, amely szerint Magyarországnak évente kétszázmilliárd forintot kellene még pluszban befizetnie. – Mindezekből látható, hogy

a brüsszeli bürokraták és politikusok, vezetők egyrészt háborúpártiak, másrészt be akarják hozni Ukrajnát az EU-ba

– hangoztatta. Menczer Tamás szerint ugyanis ha bevallanák, hogy tévedtek, ha bevallanák, hogy rossz döntéseket hoztak, akkor vállalniuk kellene a politikai következményeket. Például távozniuk kellene a pozíciójukból, le kellene mondani, és ezt nem akarják, ezért inkább még nagyobb sebességgel mennek a rossz irányba. A politikus úgy látja, Donald Trump amerikai elnök többet tett egy-másfél hónap alatt a békéért, mint ezek az emberek három év alatt. A kommunikációs igazgató kiemelte, hogy

a magyar emberek döntése a kormányt mindig kötelezte, és kötelezi most is.

– Az Ukrajnáról szóló véleménynyilvánító szavazás ilyen értelemben hasonló a nemzeti konzultációkhoz vagy akár egy népszavazáshoz is a lényegét illetően, ami az, hogy Orbán Viktor miniszterelnök, amikor majd Brüsszelben tárgyal, akkor azt tudja mondani, hogy nemcsak a magyar kormányt, hanem a magyar emberek döntését képviseli. Orbán Viktor kiáll a magyar érdekekért, és ha a magyar emberek ott vannak mögötte, akkor ő ehhez elég erős is – fogalmazott.

Menczer Tamás a Brüsszelből érkező korrupt források felderítéséről azt mondta, hogy amit látunk, az a nyugati világ legnagyobb korrupciós botránya,

három forrásból fizettek, amerikaiból, brüsszeli forrásból és Soros-forrásból.

– Amerikában a USAID-en keresztül nagyságrendileg ötvenmilliárd dollárt, mintegy húszezermilliárd forintot szántak derék demokrata amerikai barátaink arra, hogy a világot befolyásolják, ebből jutott nem kevés Magyarországra is. Ehhez jönnek a brüsszeli pénzek és Sorosék. Sorosékkal húsvétig igyekszünk mi magunk is elbánni, de a Brüsszelből érkező forrásokat is igyekszünk feltárni – mondta. Kijelentette: mindent megtesznek, hogy alaptörvényi és alsóbb törvényi szabályozási szinten is elzárják a guruló dollárok és eurók útját, és az ne történhessen meg, hogy külföldi érdekeket képviselve dolgoznak itt magyar emberek a magyarokkal szemben, a magyarok ellen.