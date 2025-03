Orbán Viktor a Nemzeti Múzeum előtt tart ünnepi beszédet – számos program várja az érdeklődőket országszerte + videó

Orbán Viktor szokásához híven idén is tart ünnepi beszédet március 15-én. Az állami ünnepség reggel kilenc órakor a Parlamentnél a nemzeti lobogó felvonásával kezdődik, a Nemzeti Múzeumnál fél 11-kor mond beszédet Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 177. évfordulója alkalmából.

Orbán Viktor tavalyi ünnepi beszéde Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A miniszterelnök már napok óta készül az ünnepségre és azon belül is az ünnepi beszédére, amely elmondása szerint „sosincs kész”. Orbán Viktor azt is jelezte, fontos, hogy most szombaton minél többen kint legyenek a Nemzeti Múzeumnál.

A nagy, boldog tavaszi belefeledkezés előtt emlékeztetnünk kell egymást néhány dologra, amiről a magyar csak kellő komolysággal beszélhet.

– fogalmazott a miniszterelnök.