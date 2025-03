Átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat

Sulyok Tamás a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából átadta a Kossuth- és Széchenyi-díjakat az Országházban. A köztársasági elnök az átadón hangsúlyozta: a magyarságból rendkívüli emberek, a magyar kultúrából rendkívüli értékek születnek, de minden kornak, minden generációnak feladata is van.

Sulyok Tamás köztársasági elnök Fotó: Polyák Attila

Megismerni és gyarapítani közös kultúránkat, megőrizni a nemzet szabadságát és erősíteni a hazát. Nemcsak vérrel, nemcsak áldozattal, hanem munkával, termékeny élettel, alkotással. Ez egyszerre kötelesség és felelősség

– mondta a köztársasági elnök.

Sulyok Tamás úgy fogalmazott: amikor a márciusi ifjak újra és újra kinyilvánították a magyarság 12 pontba foglalt jogköveteléseit, jól tudták, hogy azok megvalósulásával, illetve kiküzdésével nemcsak méltóbb lesz a magyar élet, hanem teljesebbé is válik a nemzet. Majd Jókai Mórra emlékezve elmondta, hogy egyszerre volt nagy alakja a magyar szabadságnak és a magyar kultúrának is, aki a sorsfordító események részesévé vált. Így nem csupán nemzeti kultúránknak, hanem nemzeti történelmünknek is nagy alakítójává vált – tette hozzá.

Mi, magyarok megszokhattuk, hogy a magyar kultúra emberei és sokszor a magyar tudomány nagyjai is a magyar szabadság hőseivé is válnak, mert nálunk nemzeti szuverenitás és nemzeti kultúra feltételezik egymást

– jegyezte meg a köztársasági elnök, hozzátéve: „mi, ha máshogy nem is tudtuk, a kultúra és tudás eszközeivel szabaddá küzdöttük magunkat”.

Sulyok Tamás szavai szerint ez a nemzet az, amely tudja, hiszen évezrede tapasztalja, hogy a mindennapok aprónak látszó munkáit is el kell végezni újra és újra, hogy végül eljöjjön a nagy tettek ideje is, a nagy műveké, a nagy gondolatoké, a nagy alkotásoké, a nagy felfedezéseké. Úgy fogalmazott: „ez a hűséggel és becsülettel megélt mindennapi küzdelem az, amely előre viszi a nemzetet minden gát vagy gáncs ellenére, mert van olyan idő, amikor bátorsággal fordítani kell a nemzet sorsán. Van olyan is, amikor áldozatot kell hozni, hogy visszanyerjük szabadságunk, és van idő, amikor tenni kell, dolgozni, kutatni, alkotni szüntelenül, hogy gazdagodjon a haza.”

A mai nap díjazottjai értékállót alkotnak, amellyel építik nemzeti kultúránkat és erősítik a magyarságot

– méltatta a díjazottakat a köztársasági elnök. Majd így fogalmazott: „Önök a mai magyar kultúrának, a mai magyar tudományos életnek a megkerülhetetlen alakítói. Amit önök létrehoztak és létrehoznak, az a jelenkori és a következő magyar generációk közös kincsévé válik.”

A Kossuth-díj az egyik legnagyobb presztízsű állami kitüntetés, amit a tágabb értelemben vett kultúra területén alkotó magyar ember kaphat. Az 1848-as forradalom kirobbanásának századik évfordulóján, 1948. március 14-én adták át először.

A Széchenyi-díjjal pedig a tudományos élet kiemelkedő képviselőit díjazzák.

A díjazottak

Kossuth-nagydíjat kapott:

Koncz Gábor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, a nemzet színésze.

Döbrentei Kornél (balra) költő, író Kossuth-díjat kapott, Koncz Gábor színművészt pedig a Kossuth-nagydíjjal ismerték el. Fotó: Polyák Attila

Kossuth-díjat kapott:

Balogh Kálmán cimbalomművész;

Benkő Imre fotográfus;

Döbrentei Kornél költő és író;

Ferencz Marcel építész;

Fried Péter operaénekes;

Kelemen László folklorista;

Kókay Krisztina grafikus- és textilművész;

Lajos Tamás producer;

Mikulás Ferenc animációs producer;

Müller Péter Sziámi előadóművész;

Nemes Levente színművész;

Petrás Mária népdalénekes;

Solymosi Tamás táncművész és koreográfus.

Széchenyi-nagydíjat kapott:

Maróth Miklós klasszika-filológus, orientalista, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.

Maróth Miklós Fotó: Polyák Attila

Széchenyi-díjat kapott: