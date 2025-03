Március 15-i családi és kulturális programok

Március 15-én reggel 9 órakor felvonják Magyarország lobogóját a Kossuth Lajos téren. Ezt követően 9 óra 30 perckor ünnepélyes huszármenet indul a Magyar Nemzeti Múzeumhoz, amihez bárki szabadon csatlakozhat. A Múzeumkertben 10 óra 30 perckor kezdődik az ünnepség, aminek keretében beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök. A fővárosi központi ünnepséggel kapcsolatban ezen a linken találnak további információt.

Az ünnep alkalmából számos kulturális program és intézmény lesz ingyenesen látogatható. Részleteket a lenti Facebook-bejegyzésben olvashatnak:

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, március 15-én nyitják meg a nagyközönség előtt a Magyar Nemzeti Múzeum új időszakos kiállítását Fejedelmek aranya – uralkodói reprezentáció Erdélyben címmel.

A 220 darabos, XVI–XVII. századi erdélyi ezüst- és aranytallérokból álló páratlan kiállítási anyagról, a hazaszállítás körülményeiről és a további tervekről ebben a cikkünkben kérdeztük Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős minisztert.

Családi nappal várják a látogatókat március 15-én a Nemzeti Levéltárban

Az „…írjátok föl szíveitekbe és el ne felejtsétek” című rendezvény fókuszában a kétszáz éve született Jókai Mór pályafutása áll.

Az Országos Levéltár Bécsi kapu téri épülete szombaton 10 órakor nyílik meg a nagyközönség előtt. A látogatók érkezéskor egy sétálólapot vehetnek át a bejáratnál, amelynek játékos feladatain keresztül megismerkedhetnek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc jeles alakjaival, és közben felfedezhetik a levéltár épületét is. Az ünnepi programok mellett a földszinten egész nap megtekinthető lesz A nemzet emlékezete – A magyar történelem mérföldkövei című állandó tárlat, amely tizennégy iraton keresztül mutatja be Magyarország történelmének sorsfordító eseményeit. Az első emeleti tanácsteremben a Forrás előttem, regény utánam – Jókai Mór és az ihlet című kamarakiállítás várja az érdeklődőket, akik a negyedik emeleten megtekinthetik a Kapcsolatok című időszaki tárlatot is.

A programokról további információ ezen a linken található.

Családi programokkal, tárlatvezetéssel és előadással készül a BTM Vármúzeum is

A programok közül az egész napos kézműves-foglalkozásokon a gyerekek és a felnőttek egyedi kokárdákat és montázst készíthetnek 1848-as újsághírekből vagy az eredeti nyomdagéppel, saját kezűleg nyomtatható Nemzeti dalból. Lesz terepasztal is, ahol újra lehet játszani a forradalom sorsfordító ütközeteit, a legkisebbek pedig mágneskirakók segítségével ismerkedhetnek meg a forradalmi nap eseményeivel.

A látogatók tárlatvezetéseken is részt vehetnek: a Hídrobbantók Pest-Budán – merénylet a Lánchíd ellen című programon Benyó Gergely régész közreműködésével megismerhetik a 1848–49-es forradalom és szabadságharc egy kevésbé ismert, de izgalmas történetét, és szó lesz a magyarországi Duna-szakasz első állandó hídjának érdekességeiről is. A második március 15-e című előadáson Csorba László főigazgató egyebek mellett március 15-ének estéjéről, annak korabeli megítéléséről beszél. A Miért nem jött fel a tömeg a palotába március 15-én? című sétán pedig R. Kiss Gabriella kalauzolja a látogatókat az újkori palotatörténeti kiállításban.

A nemzeti parkok is számos programmal várják a látogatókat a hétvégén

Szombaton a Duna-Ipoly Nemzeti Park szervezésében az Ócsai Tájházban huszármesékkel, kokárdakészítéssel és -színezőkkel várják a látogatókat. A budai Várban a várbarlang mélyét fedezhetik fel a vállalkozó kedvűek egy szakvezetéses túra során, de a a Szemlő-hegyi-barlangban is rendeznek felfedező túrákat.

A Jókai 200 programsorozat részeként megvalósuló sétán az érdeklődők bepillantást nyerhetnek abba, hogy milyen volt a Svábhegy az 1850-es években, illetve hogyan élték Jókaiék a hétköznapjaikat. A Sas-hegyi Látogatóközpontból induló túra résztvevői szombaton azt is megtudhatják, hogyan kapcsolódik a hegy neve az 1848-as eseményeket megelőző reformkorhoz.

A Bükki Nemzeti Parkban, az Ipolytarnóci Ősmaradványok természetvédelmi területen vasárnap emléktúrával emlékeznek Kubinyi Ferencre, az 1848-as forradalom és szabadságharc hősére.

A Bábakalács Természetiskolába látogatva péntek este a csillagos égbolt leglátványosabb égitestjeit figyelhetik meg az érdeklődők, akiket távcsöves bemutatóval, csillagászati előadással várnak a szakemberek.

Szombat este a Bükki Csillagdában Seestar robottávcső segítségével élőben készülő asztrofotókat tekinthetnek meg a látogatók.

Az Aggteleki Nemzeti Parkban szombaton a látogatók egy vezetett túrán fedezhetik fel a Baradla-barlangot, amelynek ezúttal a kiépítetlen szakaszait is bejárhatják. Délután az Abajka Citerazenekar népzenei koncertje hangzik el a barlang hangversenytermében. A vendégek a hétvégi túrák során az Oszlopok csarnokába vagy az Óriások termébe is ellátogathatnak, illetve egy Jósvafőről, a Kúria Oktatóközpont és Lovasbázistól induló interaktív program keretében a beporzó rovarokkal is megismerkedhetnek.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban szombaton geotúra várja a látogatókat, akik Bándról indulva nemcsak a Szentgáli Természetvédelmi Terület tiszafáit tekinthetik meg, de bepillanthatnak a barlangüregekbe, illetve a környék régészeti és földtani kincseihez kapcsolódó történeteket is hallhatnak.

A Duna-Dráva Nemzeti Parkban pénteken az Abaligeti-barlangot bejáró, szakemberek által vezetett túrán vehetnek részt a vendégek.

A Hortobágyi Nemzeti Parkban, Szatmárban, a Magosligeti-erdőben virágokat bemutató túrával, míg a Kiskunsági Nemzeti Parkban, a Kurgán Házban egyebek mellett madárodú-készítéssel várják hétvégén a vendégeket.

A Körös-Maros Nemzeti Park Körösvölgyi Állatparkjában látványetetéssel, az Őrségi Nemzeti Parkban, a csákánydoroszlói Vízi Vándor Természetvédelmi Látogatóközpontban pedig a Csörgőalma Családi Oltónappal készülnek a hétvégén.

A Budavári Palotanegyed ezzel készül március 15-re

Ingyenes családi programok lesznek március 15-én a Budavári Palotanegyedben. 10 és 17 óra között előadások, kiállítások, zene, tánc és irodalom, történelmi séták és ingyenes családi programok, fegyverbemutató és lovas huszárok töltik meg a Budavári Palotanegyed helyszíneit. A legtöbb esemény ingyenes, de a népszerűbb programoknál előzetes regisztráció szükséges a részvételhez. További részletek itt olvashatók ezzel kapcsolatban.

Koncertek és huszáros gyermekprogram is lesz a Fonóban

Koncertek, huszáros gyerekprogram és nemzetiségi táncházak is várják az érdeklődőket március 15. alkalmából szombat estig a Fonó Budai Zeneházban. További információ itt.

Huszáros programokkal készül a szentendrei skanzen is

Március 15-én ünnepi programmal várják a látogatókat a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, ahol lovas díszbemutatók, huszártábor, zenés-táncos verbuválás és kézműves-foglalkozások is színesítik a programot. További információ itt.

A PIM-ben ingyenes tárlatvezetések és palotaséták is várják az érdeklődőket

A múzeum programsorozata 10 órától forradalmi tematikájú sétával kezdődik. amelyen a PIM és az Evangélikus Országos Múzeum gyűjteményi darabjait megismerve, Petőfi versein, prózáján, levelein keresztül fedezhetik fel a résztvevők a 19. századi Pestet.

A PIM kertjében álló Petőfi-szobornál 12 órától megemlékezést és koszorúzást tartanak, ahol ünnepi beszédet mond Lövétei Lázár László József Attila-díjas költő, műfordító.

Novokrescsenszkov Tamás vándornyomdász, betűszedő segítségével 10 és 18 óra között újra életre kel Landerer és Heckenast nyomdagépe, amelyen a látogatók akár a 12 pontot is kinyomtathatják.

Folyamatosan várja az érdeklődőket az interaktív városépítő társasjáték, ahol a résztvevők egy forradalmi várost tervezhetnek, belehelyezkedve a forradalmárok bőrébe.

A PIM-nek otthont adó Károlyi-palota titkos zegzugaiba vezetnek a 10 és 13 órakor kezdődő palotaséták, 11–16 óra között pedig egy-egy kulcsszóra épülő, tematikus tárlatvezetéseket tartanak.

Az időszaki és az állandó Petőfi-kiállítást bejárva szó lesz a magánélet és a nyilvánosság érzékeny viszonyáról, az utazások és külföldi hatások jelentőségéről, titkokról és rejtett történetekről, Petőfi kevésbé ismert oldalairól, valamint a gyűjtés szenvedélyéről is.

Délután a múzeum gyűjteménye kerül a középpontba: 16 órától a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ muzeológusai mutatják be a legizgalmasabb műtárgyakat, amelyek a közelmúltban kerültek a tagintézmények gyűjteményeibe, 18 órától a márciusi ifjak történetét és a forradalom eseményeit elevenítik fel a PIM gyűjteményében található műtárgyakon keresztül. Ez alkalommal nemcsak a Petőfi és Jókai szerepével, hanem a velük együtt fellépő többi forradalmár alakjával is megismerkedhetnek az érdeklődők. Többek között szó lesz Irányi Dániel, Degré Alajos és Oroszhelyi Józsa március 15-i szerepéről és utóéletéről.

A Bálnában is lesznek szombaton ingyenes programok

Nemzeti ünnepünk alkalmából a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Bálna Honvédelmi Központ idén is várja az érdeklődőket tematikus programokkal. Az egész napos programsorozat az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseinek emléke előtt tiszteleg. A megemlékezés részeként hagyományőrző csoportok bemutatói, zenés-táncos műsor, kézművesvásár és -foglalkozások, valamint könyvbemutató várja a látogatókat. További részletek az eseményről itt olvashatók.