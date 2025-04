Pikk Bayerrel és Ambrózyval – Meddig lehet még az ostobaság határait feszegetni? + videó

Tudták, hogy ott tartunk, lassan már 240 százalékon áll a Tisza Párt, és a pride-párti tüntetéseken a Momentum is 30 százalékkal növelte népszerűségét? Poénosnak tűnik, de még viccnek is rossz. Ambrózy kolléga azonnal kitalálta, hogy liftszerelő lesz, ha megszűnik az állása, mert az egy hiányszakma Magyarországon. Emlékeztettek arra az ellenzéki gondolatra is, hogy pride nélkül nem lehet élni Európában. Nem hagyták szó nélkül a tiszás Kollár Kinga vallomását sem, aki annak örül, ha hazánkban a befagyasztott uniós források miatt rossz az embereknek, mert akkor sokan fognak szavazni a Tisza Pártra. Mint munkatársaink fogalmaztak, ez eddig is világos volt, de ennyire tényszerűén nem mondta ki senki.

Majd vékony jégre tévedtek, ugyanis a volt amerikai nagykövet, Pressman társaságában fotózott egyik bíróra terelték a szót, aki szabadon engedte a milliárdos droglabor gyanúsítottjait. Innen átkeveredtek más vizekre, hogy hazánkban és külföldön miért börtönöznek be emberek. Ez is egy nagyon izgalmas téma. Éppen úgy, mint hogy valóban egy laboratóriumból érkezett hazánkba és Szlovákiába a ragadós száj- és körömvírus? És miért éppen ebbe a két országba? Pikk, ahol minden kiderül.