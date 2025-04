Száj- és körömfájás: a vírus miatt sorra zárják le határátkelőket, mutatjuk mi a helyzet ma

A ragadós száj- és körömfájás nevű fertőző állatbetegség miatt egyre több ország vezet be határellenőrzést. Szlovákia és Ausztria után most Horvátország is csatlakozott: április 15-étől a Letenye (Goričan) és Udvar (Duboševica) határátkelőhelyeken csak fertőtlenített járműként léphetnek be azok. amelyek páros ujjú patás állatokat – például sertést, szarvasmarhát – vagy azokból készült termékeket szállítanak – írja a police.hu.

Az ilyen szállítmányokat a határon fertőtlenítik, erről igazolást is kapnak. Sőt, a szabály az üres szállítókocsikra is vonatkozik, ha azok alkalmasak élő állatok vagy nyers tej szállítására.

Szlovákia már április 8-tól május 7-ig terjedő időszakra bevezette az ideiglenes ellenőrzést a Magyarországgal és Ausztriával közös határszakaszain. Több kisebb határátkelőt teljesen lezártak, például Ipolydamásd–Helemba, Letkés–Szalka, Drégelypalánk–Ipolyhídvég, Aggtelek–Gömörhosszúszó vagy Abaújvár–Kenyhec vonalon.

Az osztrák oldalon szintén több kishatár zárva van, így Rajka, Ágfalva, Sopron és Zsira térségében is csak a főbb átkelők működnek. A nyitva tartó határátkelőkön emiatt hosszabb várakozási időkre lehet számítani.

A belföldi közlekedés is akadozik

Ennek is köszönhetően az M1-es autópályán, Hegyeshalom határátkelő előtt, Ausztria felé torlódnak a kamionok: a külső sávban mintegy 1-2 kilométeren állnak a járművek.

A főváros irányába vezető utakon szintén sűrűsödik a reggeli forgalom:

• az M3-as bevezető szakaszán Mogyoródnál,

• az M4-esen Üllő közelében,

• a 10-es főúton Solymárnál,

• az 51-es főúton Dunaharaszti térségében kell lassulásra számítani.

A kompok sem működnek zavartalanul: hétfőn karbantartás miatt 8:45 és 15:45 között minden óra 45. percében kimaradnak a járatok Visegrád és Nagymaros között. Kerülni a Vác–Tahitótfalu útvonalon lehet – írja az Útinform.

Pozitív fejlemény, hogy az M44-es autóút Tiszakürt és az M5-ös közötti új szakaszát már birtokba vehették az autósok. Az M8-ason viszont még tart a burkolatfelújítás: a Pentele-hídnál a Dunavecse felé vezető sávok zárva, de Dunaújváros irányába már egy-egy sáv használható.

Az ORFK és a rendőrség arra kéri az utazókat, különösen a határátkelőkhöz tartókat és az ingázókat, hogy utazásuk előtt ellenőrizzék a friss információkat az utinform.hu vagy a police.hu oldalakon.