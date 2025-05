Újabb bizonyíték: tovább védik Magyar Pétert Brüsszelből

Hiába ül össze ezen a héten többször is az Európai Parlament jogi bizottsága, amely a témában illetékes, továbbra sem veszik napirendre Magyar Péter mentelmi ügyét. Mindez azért is feltűnő, mert lapunk úgy értesült, hogy több, később a testület elé érkezett másik ügy is „beelőzte” már a tárgyalásban a Tisza Párt elnökének telefonlopásos esetét.

Ismert, a magyar hatóságok még tavaly szeptemberben fordultak Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztése miatt az Európai Parlamenthez. Emlékezetes, hogy a Legfőbb Ügyészség közleménye szerint a rendelkezésre álló adatok szerint Magyar Péter 2024. június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, ahol mások mellett a sértett is mobiltelefonjával videóra vette őt. Miután Magyar Péter és egyik társa észrevette, hogy a férfi felvételeket készít, szóváltásba keveredtek vele. A vita során Magyar Péter hirtelen mozdulattal kivette a sértett kezéből a telefont, és azt zsebre tette.

A telefont a sértett többszöri kérésére sem adta vissza, letagadta, hogy az nála lenne. Miután a szórakozóhelyet elhagyta, a Duna felé indult, őt többen, köztük a sértett, követték. A politikus lesétált közvetlenül a vízpartra, és a telefont szándékosan a Dunába ejtette.

A Legfőbb Ügyészség közlemény szerint ez a magatartás a lopás bűncselekménye törvényi tényállásának a megvalósítására alkalmas. A százezer forintot meghaladó értékű telefon – rendőri intézkedés után – működőképesen került vissza a sértetthez – olvasható a nyilatkozatban.

A felmerült bizonyítékok alapján a legfőbb ügyész az Európai Parlament elnökénél Magyar Péter európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. A büntetőeljárás európai parlamenti képviselővel szembeni lefolytatására – így a tényállás részleteinek további tisztázására – a mentelmi jogának felfüggesztését követően nyílik lehetőség.

Az ügyben azóta sincs előrelépés, és egyre inkább úgy tűnik, brüsszeli szövetségesei foggal-körömmel megvédik Magyar Pétert tetteinek jogi következményeitől. Az ügyben külön érdekesség, hogy a Tisza Párt elnöke a választási kampányban magát a mentelmi jog intézményét is támadta, illetve azt is megígérte, hogy ő maga nem lesz az Európai Parlamentben képviselő.

Tavaly április 25-én egy fórumon Tamásiban azt mondta: – És eltöröljük a mentelmi jogot természetesen. Semmi értelme. Szóval nyilván a mentelmi jog az egy szükséges rossz. Egyébként vannak olyan országok, ahol ez működik, vannak, ahol nem, nekünk nem lesz rá szükségünk, úgyhogy mi ezt eltöröljük.

Később egy derecskei fórumon május 6-án megerősítette a korábbi ígéretét, sőt azt is elmondta, hogy nem veszi fel az EP-mandátumát. – A mentelmi jogot meg fogjuk szüntetni, ezt már több helyen mondtam. Bár egyébként lehet, hogy nekem például szükségem lenne rá, mert éppen harminc eljárást indítottak ellenem, és nyilván ez lesz a következő két évben is. De ennek ellenére sem fogom felvenni az európai parlamenti képviselői mandátumot, amivel egyébként járna ugyanúgy mentelmi jog.

Végül Magyar Péter mindkét ígéretét megszegte, brüsszeli képviselő lett, és él a neki biztosított mentelmi joggal. A nemrég őt ismét Magyarország élére jelölő Manfred Weber, illetve a brüsszeli elit pedig asszisztál ehhez.