Rapid délelőtti friss – Wéber János bevásárolt + videó

A gazdag, szocialistákhoz köthető Wéber János úgy tudni, Ruszin-Szendi Romuluszt lényegében bevásárolta a Tisza Pártba, aki érdekelt a fegyverbizniszben is. Ukrajnában az emberek megelégelték a kényszeres toborzást és a toborzó tisztek agresszióját. Ezeket a témákat járta körbe Dezse Balázs, a PestiSrácok.hu főszerkesztő-helyettese és Haraszti Gyula, a Magyar Nemzet főmunkatársa.

Terjedelmes cikkben számolt be a Magyar Nemzet arról, hogy ki is az Wéber János. Kollégáink emlékeztettek, hogy a korábban szocialista körökhöz köthető gazdag férfi ismerte Hollós István ukrán kémet. Ruszin-Szendi Romuluszt, mondhatni, ő vásárolta be a Tisza Pártba. De ki is az Wéber János? Haraszti Gyula arról beszélt,

a férfi terrorelhárító vonalról indult, a rendszerváltozás után különféle cégeket alapított, amelyek őrző-védő tevékenységben voltak érdekeltek vagy fegyverkereskedelemmel foglalkoztak.

Hozzátette azt is, a fegyverkereskedő megkereste Ruszin-Szendit, miután kirúgták vezérkari főnöki pozíciójából, hogy alapítson egy új, lényegében áljobboldali pártot, hogy gyengítsék a Fideszt. Wéber a szocialista kormányokkal többet is üzletelt, több botrányos üzlet is napvilágot látott, ilyen volt a bombakereső robot, ami teljes mértékben használhatatlan volt, Afganisztánban a gerillákon se fogott ki, sőt tűzszerészek is életüket vesztették abban az időszakban.

Áttértek arra, hogy az ukrán emberek megelégelték a toborzótisztek kegyetlenkedéseit, valamint azt, hogy az utcáról a gyermekük mellől rakják fel őket a teherautókra. Több toborzót megvertek és volt, akit nyakon szúrtak.

Haraszti arról is beszélt, hogy egy nő végső elkeseredésében bombával fenyegetőzött az egyik helyi toborzóiroda ellen. Hamis bombariadó miatt egyébként Ukrajnában öt-nyolc év börtönt szabhatnak ki.