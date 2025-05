Rapid délutáni friss – Annyi kém van Magyarországon, mint bolha a kutyán + videó

Az energetikai hálózat feltérképezése és katonai képességünk feltárása volt a célja Holló Istvánnak, aki a hadsereg egyik volt vezetőjével állt napi szinten kapcsolatban. De ki lehetett ez a személy? – tette fel álnaivan a kérdést Sitkei Levente. Hozzátette azt is, hogy a magyar szolgálatok keményen dolgoznak, mert mint fogalmazott, annyi kém van Magyarországon, mint bolha az utcai kutyán. Újabb friss értesülés, hogy a volt ukrán elnök tanácsadóját Madridban agyonlőtték egy iskola előtt, az elkövetőkről nincs információ. Ez is jól mutatja, hogy mindenképpen komolyan kell venni a kémügyeket. A beszélgetésben szó esett arról is, hogy első alkalommal rendezték meg Európában a Türk Államok Szövetségének csúcstalálkozóját, amelynek hazánk adott otthont. Erről is bővebben a délutáni Rapidban.