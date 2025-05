Rapid délutáni frisss – Kémjátszmák és kárpátaljai magyarok a rács mögött + videó

Ha tegnap nem látták, hallották volna, Magyar Péter egy olyan hangfelvételt hozott nyilvánosságra, amelyben a honvédelmi miniszter arról beszélt, hogy egy ütőképes magyar hadseregre van szükség és ehhez szemléletváltás is kell. Ez volt az óriási bumm. Villányi Károly visszautalt arra, hogy már hónapok óta a nemzetbiztonsági bizottság is információkat szerzett arról, hogy az ukrán titkosszolgálat lejárató akciókat tervez hazánk ellen.

Ehhez kapcsolódott az a téma is, hogy két kárpátaljai magyart, egy férfit és egy nőt előzetes letartóztatásba helyeztek az ukránok hazaárulás vádjával. Hozzátette azt is, nem zárható ki, hogy ez is ennek az akciónak a része. Ukrán sajtóértesülések szerint a két személy arról gyűjthetett adatot, hogy mit szólna a szomszédos ország lakossága ahhoz, ha magyar csapatok vonulnának be az országba. Közben arról is kikerültek információk, hogy a Tisza Párt feltehetően szorosan együttműködik az ukrán titkosszolgálattal. Villányi röviden levezette: jön egy hangfelvétel, majd rá 24 órára rács mögé kerül két kárpátaljai magyar, ez látszólag olyan, mint egy jól felépített akció. Hozzátette azt is, hogy lényegében egy kémjátszma zajlik.

Kollégáink áttértek a magyar belpolitikára is, ahol Gyurcsány Ferenc visszavonulásával a DK ismét fókuszba került. A párt jövőjéről és minden felvetett témáról bővebben a délutáni Rapidban.