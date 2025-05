Vigyázat, a fejünkre zuhanhat egy űrszonda darabja + videó

Update: #EUSST’s latest autonomous predictions show that the re-entry window of object Cosmos-482 Descent Craft is 2025-05-10 06:07 UTC ±290 min. We keep observing the object & performing analyses; stay tuned for more updates. Read more https://t.co/qrL7e9VMJk #EUSpace #Cosmos482 pic.twitter.com/JcnVt5ZkA2