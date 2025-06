A csőd helyett törvénymódosításról beszél és sztrájkkal fenyeget Karácsony Gergely

A főpolgármester a szerencsejáték-iparral kapcsolatos törvénymódosításokról tartott tájékoztatót, miközben a főváros a csőd felé robog.

Negyedére csökken a szerencsejátékkal foglalkozó társaságok iparűzési adója

– jelentette ki sajtótájékoztatón Karácsony Gergely. A főpolgármester tájékoztatójából egyértelművé vált, a törvényjavaslattal kapcsolatos egyetlen problémája, hogy ezzel csökkennek a fővárosi önkormányzat iparűzési adóból származó bevételei.

A főpolgármester ezt követően elmondta, nem zárhatja ki, hogy rövidesen súlyos következményei lesznek Budapest csődjének, és sztrájkkal kezdett fenyegetőzni.

Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Illyés Tibor/MTI)

Újságírói kérdésre válaszolva a főpolgármester kiemelte, nincs sem formális, sem pedig informális egyeztetés a kormány és a főváros között Budapest költségvetése kapcsán. Karácsony Gergely elmondta, amennyiben a főváros csődbe megy, az magával rántja a teljes magyar költségvetést.

A főpolgármester szintén újságírói kérdésre válaszolva kiemelte, nem számít arra, hogy a főváros munkavállalóinak egy része felmondjon a bizonytalan pénzügyi helyzetre való tekintettel.

A közösségi közlekedés leállásával kapcsolatban Karácsony Gergely elmondta, ezt a közszolgáltatást úgy kezeljük, mint a levegőt. Ha lesz nagyobb szünet a közösségi közlekedésben, akkor az sztrájk lesz.

Nem fizetett a főváros, a kincstár inkasszált

Amint arról már korábban is beszámoltunk, a fővárosi önkormányzatnál azok után alakult ki a csődhelyzet, hogy a Magyar Államkincstár inkasszálta a főváros számlájáról a szolidaritási hozzájárulás következő, 10,2 milliárd forintos részletét. Ennek eredményeként a főváros gyakorlatilag csődbe jutott, és a 27 ezer munkavállalójának a járulékait sem tudja kifizetni.

Karácsony Gergely ennek nyomán az elmúlt napokban vádaskodásba kezdett, és azt állította, kizárólag a kormány a hibás Budapest csődjéért, majd pedig a közösségi közlekedés leállításával fenyegetett. Ennek már meg is lett az első eredménye: pénteken tulajdonosi döntés alapján ugyanis 11 óra 50 perc és 12 óra között leáll a teljes budapesti közösségi közlekedés.

Azt is megírtuk, a Városháza-botrány kulcsszereplője beszámolója is leleplezte Karácsony piszkos trükkjeit: politikai céljai elérésére nem riad vissza a zsarolástól, de arra is megvannak a módszerei, hogy miként talicskázzon ki közpénzeket a fővárosi felújításokból.

Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz-frakció vezetője azt szorgalmazza, hogy minden egyes fővárosi kiadást világítsanak át. Szentkirályi úgy fogalmazott, el kell számoljanak a 2019 óta elköltött minden forinttal.