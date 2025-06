Az év étterme lett a Michelin-csillagos őriszentpéteri Pajta

Az őriszentpéteri Pajta nyerte el az idén a Dining Guide Év étterme díjat, a zsűri felidézte, a családi vállalkozásként működő Pajta egyedi, úgynevezett farm-to-table koncepciójának köszönhetően vált országszerte elismertté.

Az Őrség emblematikus alapanyagaira építő étterem szemléletét a skandináv gasztronómiai irányzat határozza meg. Az étterem felelősségteljes elköteleződése a fenntarthatóság és az Őrség gasztronómiai hagyományai iránt pedig példaértékű.

A hely tulajdonosai egy fiatal házaspár, Kvasznicza Flóra és Ferenc, akik Budapestről az Őrségbe költöztek, hogy megvalósítsák álmukat. A konyha élén pedig Akács István áll, aki a hazai és nemzetközi fine dining világában szerzett tapasztalatait kamatoztatva alkot kifogástalan minőségű, precíz és kreatív menüsorokat.

Forrás: Facebook

A Budapesten megtartott díjátadón más nagy nevek is felfordultak: a Best Of The Best címet továbbra is a Stand őrzi, míg az Év szerethető étterme az Alelí Budapest lett, az Év fenntartható étterme díjat pedig a Salt érdemelte ki.

A Dining Guide étteremkalauz Top 10+2 listájára 2025-ben a tatai Platán Gourmet, a budapesti Rumour by Rácz Jenő, az esztergomi 42 Restaurant, a budapesti Salt, a Babel Budapest, a szintén fővárosi Essencia, a villányi Sauska 48, továbbá az egyaránt budapesti Borkonyha, Costes Downtown, Spago by Wolfgang Puck és Costes került még fel.