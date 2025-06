Így húznák el a végtelenségig Magyar Péter mentelmi ügyét Brüsszelben

„Brüsszelben külön szabályt, a »Lex Magyart« akarnak elfogadtatni, hogy eltussolhassák a Magyar Péter által elkövetett bűncselekményeket” – jelentette ki a közösségi oldalán a Fidesz–KDNP európai parlamenti delegációvezetője. Felidézte, hogy az elmúlt hetekben kiderült, Manfred Weberék már nem elégszenek meg a pofátlan időhúzással, a köztörvényes bűncselekményt elkövető Magyar Pétert egyenesen a törvények fölé akarják helyezni. Szerinte politikai bűnpártolás, amit csinálnak.

Manfred Webrer és Magyar Péter. Forrás: Facebook

Deutsch Tamás megjegyezte, Manfred Weberék azt tervezik, hogy a mentelmi joggal kapcsolatos szabályokat a Tisza Párt elnökének méretére igazítják. A kiszivárgott elképzelés szerint olyan, Magyar Péter személyére szabott szabályt akarnak bevezetni, miszerint

mérlegelés nélkül elutasítanák az olyan tagállamokból érkező mentelmi jog felfüggesztésére irányuló hatósági megkereséseket, amely országok ellen, egyébként a brüsszeli politikai zsarolás jegyében éppen Manfred Weberék, 7. cikkelyes eljárást indítottak.

„Azaz Magyar Péter semmiért nem lenne felelősségre vonható, bármit büntetlenül megtehetne, örök büntetőjogi mentességet kapna minden általa elkövetett bűncselekmény alól” – húzta alá.

Magyar Péterre igazított javaslat

Felhívta a figyelmet arra is, Manfred Weberék a napokban egy másik javaslattal is előálltak: azt akarják áterőszakolni az Európai Parlamenten, hogy ha egy képviselőnek – mint Magyar Péternek – több mentelmi ügye is van, akkor a mentelmi jogról szóló szavazással várják be az adott tagállami hatóságoktól újonnan érkező esetleges további beadványokat is.

Mindez azt jelentené, hogy a jogi csűrcsavarral az idők végezetéig is el lehetne húzni Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését

– mutatott rá. Mint írta, mindeközben ebben az évben már nyolc olyan képviselő mentelmi jogát tárgyalta meg és döntött a felfüggesztésről az Európai Parlament, akiknek az ügye vagy Magyar Péterrel egy időben vagy Magyar ügye utána indult.

„Így működik hát a Weber–Magyar-paktum a gyakorlatban: Magyar Péter Brüsszel alázatos szolgájaként megszavaz minden, a magyar nemzeti érdekkel ellentétes brüsszeli javaslatot, cserébe pedig teljes politikai támogatást és örökös büntethetetlenséget kap Manfred Weberektől. De mesterkedjen bárhogyan is Manfred és Péter Brüsszelben: a törvények mindenkire, így Magyar Péterre is vonatkoznak” – zárta bejegyzését a politikus.