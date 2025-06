Magyar Péterék műtős ámokfutása a betegellátást veszélyeztette

Visszautasítja a Szegedi Tudományegyetem és az általa fenntartott Dr. Bugyi István Szentesi Multidiszciplináris Centrum azt az eljárást, amellyel

Magyar Péter és Kulja András európai parlamenti képviselők hétfőn, előzetes bejelentkezés nélkül, mintegy húszfős sajtós stábbal, a betegellátást és a betegbiztonságot veszélyeztetve megjelentek az intézményben.

A Délmagyar cikkéből kiderül, az intézmény közleményben tudatta, hogy a két politikus európai parlamenti képviselői státusára hivatkozva védőöltözet nélkül, utcai ruhában berontott egy sebészeti, majd egy urológiai műtőbe, ezt követően pedig a krónikus belgyógyászati osztályra.

– A szintén utcai ruhában velük tartó sajtós stábok forgatási engedéllyel nem rendelkeztek, az egyetem munkatársainak többszöri felszólítása ellenére is követték a képviselőket és több kamerával forgattak

– hangsúlyozták. Mint írták, a Szegedi Tudományegyetem saját őrző-védő szolgálata, valamint a jelen lévő szakszemélyzet nem akadályozta meg a képviselőket és kíséretüket ezen tevékenységükben, elkerülendő azt, hogy tettlegességre is hivatkozhassanak, így a betegjogokat és személyiségi jogokat sértő eljárásokat sem akadályozta meg, de a szükséges lépéseket a későbbi várható hasonló cselekmények elkerülése érdekében megteszi.

Fotó: Képernyőfotó/Youtube

– A kórház nem minden műtője került még felújításra, szerencsére a zsiliprendszerrel védett műtőkbe, ahol betegellátást folyt, a „delegáció” nem hatolt be.

Előzetes bejelentkezéssel mind az európai parlamenti képviselőket, mind a sajtó munkatársait készséggel fogadjuk, de az ilyen módon történő, a betegjogokat figyelmen kívül hagyó és a betegbiztonságot veszélyeztető eljárásokat a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központja határozottan visszautasítja

– fogalmaztak.

A látogatásról megjelent sajtóhírekre reagálva az egyetem hangsúlyozta, hogy a Dr. Bugyi István Szentesi Multidiszciplináris Centrum minden ellátására érvényes működési engedéllyel rendelkezik, amely a műtéti tevékenységekre is vonatkozik. A Szegedi Tudományegyetem egy két éve elfogadott klímatelepítési terv szerint halad az egészségügyi terek klimatizálásával, évi mintegy 200 millió forintot fordítva erre. Szentesen az áramhálózat fejlesztése is szerepel a tervekben, ennek következő lépése a klimatizálás bővítése is.

Kiemelték, az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ összességét tekintve a légkondicionált helyiségek aránya 66,47 százalék, míg a szentesi kórházban ugyanez az arány alacsonyabb: 38,55 százalék. A nyári időszakban árnyékoló függönyök alkalmazásával, szükség esetén ventilátorok használatával, a megfelelő folyadékpótlás biztosításával javítanak a betegek közérzetén.

Az SZTE által 2023-ban átvett szentesi kórház infrastruktúráját is folyamatosan fejleszti, jelenleg a teljes fűtési rendszer megújítása zajlik. Egymást követik a felújítások, az állagmegóvás, illetve az eszközfejlesztések (pl. endoszkópos torony, panorámaröntgen, rehabilitációs és fizioterápiás eszközök, kardiológiai UH, nőgyógyászati UH, ABPM, monitorok stb.).

Emellett – a teljesség igénye nélkül – jelentős informatikai beruházás és fejlesztés zajlott a radiológián, bevezettük a járóbeteg-irányítás támogató rendszert, a betegre szabott, elektronikus gyógyszerelést, modernizáltuk a szájsebészeti ambulanciát, az onkológián lerövidítettük a betegutakat – sorolták a közleményben a főbb fejlesztéseket.

Ismert,

Magyar Péter és Kulja András húszfős stáb kíséretében járta végig a szentesi kórházat, klímákat, csíramentesítőket, működő liftet kerestek, a műtőket kritizálták.

Véleményük szerint nem felelnek meg a mai követelményeknek. Úgy fogalmaztak, ami Szentesen a műtőkben zajlik, az a betegek veszélyeztetése. A húszfős stáb a megkérdezésük nélkül filmezte le a dolgozókat is, akik közül többen láthatóan kényelmetlenül érezték emiatt magukat.