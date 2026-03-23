Kamerák előtt zajlott a hajnali baleset: bajaiakat keresnek a rendőrök

Jánoshalma felől érkezett az a gépkocsi, amely egy egyenes szakaszon váratlanul áttért a szemközti sávba, majd az útmenti árokba csapódva irányíthatatlanná vált. A jármű végül egy ház kerítése mellett állt meg, miután egy parkoló autót is letarolt, majd többször megpördült a különös körülmények között történt baleset során – írta az Origo.hu.

A baleset idején hárman ültek az autóban

Bajaiakat keresnek a rejtélyes baleset után

Térfigyelő kamera rögzítette a hétfő hajnali pusztítást, amely során a roncsokból kimászó három utas segítségnyújtás helyett azonnal elmenekült a helyszínről. A rendőrségnek azonban könnyű dolga lehet, ugyanis az autóban felejtett mobiltelefonok, iratok és egy adásvételi szerződés is a vélhetően bajai elkövetők nyomára vezeti a hatóságokat a rejtélyes baleset után.

A gázolás nyomait csak reggel fedezte fel a ház tulajdonosa, aki munkába indulva szembesült vele, hogy saját, kapu előtt álló járművét is rommá törték.

