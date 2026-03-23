Kamerák előtt zajlott a hajnali baleset: bajaiakat keresnek a rendőrök

Hajnali pusztítás rázta meg Kunfehértót, amikor egy száguldó autó egy ház előtt parkoló járműnek csapódott, majd az árokba vágódott. A sofőr és utasai segítségnyújtás helyett azonnal elmenekültek a baleset helyszínéről.

Munkatársunktól
2026. 03. 23. 16:08
Forrás: BAON/Pozsgai Ákos
Jánoshalma felől érkezett az a gépkocsi, amely egy egyenes szakaszon váratlanul áttért a szemközti sávba, majd az útmenti árokba csapódva irányíthatatlanná vált. A jármű végül egy ház kerítése mellett állt meg, miután egy parkoló autót is letarolt, majd többször megpördült a különös körülmények között történt baleset során – írta az Origo.hu.

A baleset idején hárman ültek az autóban
Fotó: BAON/Pozsgai Ákos

Bajaiakat keresnek a rejtélyes baleset után

Térfigyelő kamera rögzítette a hétfő hajnali pusztítást, amely során a roncsokból kimászó három utas segítségnyújtás helyett azonnal elmenekült a helyszínről. A rendőrségnek azonban könnyű dolga lehet, ugyanis az autóban felejtett mobiltelefonok, iratok és egy adásvételi szerződés is a vélhetően bajai elkövetők nyomára vezeti a hatóságokat a rejtélyes baleset után.

A gázolás nyomait csak reggel fedezte fel a ház tulajdonosa, aki munkába indulva szembesült vele, hogy saját, kapu előtt álló járművét is rommá törték. A megrázó helyszíni felvételeket és a baleset során keletkezett károkat ide kattintva nézheti meg. A képek megtekintéséért ide kattintson.

Borítókép: Készítette: Pozsgai Ákos

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

