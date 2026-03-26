deák dánieltisza pártdirekt36Magyar Péter

Bizonyítékok nélkül vádaskodik a kiugrott rendőrtiszt, hogy elterelje a figyelmet arról: ukrán kémek a Tisza Párt informatikusai

Deák Dániel elemzésében lerántja a leplet az öt legfontosabb összefüggésről, ami bizonyítja: Magyar Péterék saját magukat buktatták le.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 15:47
Hivatali visszaélés miatt eljárás indult Szabó Bence ellen, akinek az a feladata, hogy elterelje a figyelmet arról, hogy ukrán kémek a Tisza Párt informatikusai – hívta fel a figyelmet Deák Dániel a közösségi oldalán.

Budapest, 2023. március 30. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője A Fidesz-recept - kampányból kampányba című könyvének bemutatóján a Terror Háza Múzeumban 2023. március 30-án. MTI/Koszticsák Szilárd
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A XXI. Század Intézet vezető elemzője öt pontban elemezte a történteket:

1. Magyar Péter saját magát buktatta le

Nem véletlenül jelent meg a nyíltan külföldi titkosszolgálatokkal kapcsolatban álló Direkt36 interjújában Szabó Bence.

Magyar Péter egyik posztjában „a magyar Cattani felügyelőnek” nevezi a rendőrt, amivel saját magát buktatta le: december végén ugyanis már belengette, hogy hamarosan visszatér „Cattani felügyelő”, aki majd a Tisza vagyonelkobzási hivataláért fog felelni

– mutatott rá Deák Dániel.

2. Bizonyítékok nélküli vádaskodás

A Tisza Párt elleni világraszóló politikai összeesküvést kiáltó Szabó Bence egy olyan rendőrnyomozó, aki maga is belátja, hogy nem tudja bizonyítani állításait. Sőt, Szabó Bencének semmilyen rálátása nem volt arra, hogy milyen külföldi befolyás alatt álló személyekkel kapcsolatos elhárító műveletbe üti bele az orrát – írta az elemző.

3. Éppen ez a magyar szolgálatok dolga

A baloldali propagandasajtó által felkapott Szabó Bence rendőr azt kifogásolja, ami a világ legtermészetesebb dolga: nevezetesen, hogy a titkosszolgálatok kémelhárítási feladatokat látnak el.

Rendre elhallgatják, hogy a Tisza Pártban dolgozó informatikusokat az ukránok képezték ki, és az ukrán nagykövetséggel tartottak kapcsolatot, magyarán: beszervezett emberek

– hangsúlyozta Deák Dániel.

4. Már a Tisza előtt figyelték őket

Ráadásul ezek a személyek már jóval a Tisza Párt megalakulása előtt a szolgálatok látókörében voltak, minden bizonnyal már ukrán beszervezettként csatlakoztak Magyar Péterékhez. Valójában az lett volna a bűn, ha a magyar titkosszolgálatok nem foglalkoznak velük – szögezte le a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

5. Szabó Bence az ukrán kém állítását ismétli

Deák Dániel elemzésében rámutatott: a Direkt36 Szabó Bencével készült interjújából még az is kiderül, hogy a nyomozó elhitte az ukrán kémként azonosított informatikusnak az állításait, és többek között azokra építette zavaros elméletét, miszerint a magyar szolgálatok igyekeztek tönkretenni a Tisza Párt informatikai rendszerét.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu