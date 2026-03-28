Brüsszelnek presztízskérdés, Kijevnek létkérdés, a Tiszának egzisztenciális kérdés, mi az?

Brüsszel számára presztízskérdés Orbán Viktor elmozdítása, Kijev számára létkérdés, a Tisza számára pedig egzisztenciális, pénzügyi kérdés – mondta a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjában Szánthó Miklós, a központ főigazgatója. Ez magyarázza azt az irgalmatlan nemzetközi nyomást az olajblokádtól kezdve a szolgálati beavatkozásokig. Mindent egy lapra feltéve rohamoznak, és már nem is titkolják – hangsúlyozta a főigazgató.

Az egyik ember Brüsszelé, a másik a bankoké, a harmadik a nagy energiacégeké, mindenkinek megvan az embere a Tisza Párt vezetésében, olyan, mint egy hatalmas igazgatóság egy gigavállalatnak az élén, ahol mindenki másik portfólióért felel – mondta Szűcs Gábor, az Alapjogokért Központ elemzője, a Megafon tagja. Ebből a nagy vállalatcsoportból egyetlen portfólió hiányzik: a magyar emberek portfólió, azért nem felel senki – fejtette ki az elemző.

Magyar Péterék két informatikusát az Ukrajna IT Hadserege nevű szervezet képezte ki. Erről a szervezetről egy amerikai, mindkét – republikánus és demokrata – oldalról elismert kutatóintézet azt írja, hogy ez eredetileg egy ad hoc, önkéntes módon létrejött kisebb csoportosulás volt, de utána egy széleskörűen szervezett szolgálati műveletté vált az ukrán állam támogatásával – ismertette Szánthó Miklós. Ez az a szervezet, amely kiképezte, és nyilvánvalóan az ukrán államnak az utasítására beütötte a Tiszába ezeket az informatikusokat – mutatott rá az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Az orosz beavatkozás meséje mutatja, hogy ők bukásra készülnek – mondta Magyar Péterékről Szűcs Gábor. Így próbálják hitelteleníteni és delegitimálni a magyar választásokat.

Ezzel akarnak káoszt szítani: Majdan 2014 Ukrajnában, Egyesült Államok 2016, Georgia, Románia másfél évvel ezelőtt, láttunk erre nemzetközi példákat, ugyanezen a mintán haladnak – vélte az Alapjogokért Központ elemzője.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)