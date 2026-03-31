Budaházy Edda: Egyéniben a Fidesz képviselőjelöltjére fogok szavazni

– Össztűz alatt áll Magyarország, amiért példát mutat az Európai Unióban, hogy önálló nemzeti politikával és kormányzással is sikereket lehet elérni. Ezért a nyugati elit már semmit nem bíz a véletlenre, minden eszközt bevet az Orbán-kormány megbuktatásáért, elzárják az olajvezetéket, példátlan titkosszolgálati beavatkozás zajlik hazánkban. De remélem, hogy ki tudjuk védeni a támadásokat és egy hatalmas fricska lesz az ellenfeleinknek a nemzeti oldal győzelme – mondta a Hír TV Paláver hangoló című műsorában Budaházy Edda. Az ismert nemzeti radikális aktivista, Budaházy György húga arról is beszélt, hogy most össze kell fogni, nem engedhetjük meg, hogy a nemzeti kormányt leváltsák egy Magyar Péterre, mert akkor a globalista erők veszik át a kormányrudat.

– Most félre kell tenni az egyéni érzelmeket, lehet ugyan kritikusan szemlélni a jelenlegi kormány munkáját, de pragmatikusan kell dönteni, nem győzhet a balliberális oldal, a Fidesz-kormánynak maradnia kell. Ennek a célnak megfelelően kell szavaznunk, én az egyéniben a Fidesz jelöltjére fogok voksolni, listán lehet, hogy a Mi Hazánkra – fogalmazott Budaházy Edda. Szerinte azokban a választókerületekben, ahol kiélezett a küzdelem, nem szabad megkockáztatni, hogy nevető harmadikként a balliberálisok jelöltje nyerjen és országosan is legyőzzék a két nemzeti pártot.

Az aktivista arra is felhívta a figyelmet, hogy az ellenzéki média és a megmondóemberek azt sulykolják: Magyarországon minden rossz, semmi nem működik, miközben a valóság egészen más. - Elég, ha csak a családtámogatási rendszerre gondolunk, vagy arra, hogy ingyen jár a tankönyv a gyerekeinknek, a közszolgáltatások, a tömegközlekedés is sokkal jobb állapotban van, mint amilyen látszatot próbálnak kialakítani Magyar Péterék és a média egy része – fejtette ki Budaházy Edda. Reményét fejezte ki, és egyben a következő kormány feladatának is nevezte, hogy az előttünk álló négy évben valódi nemzeti egységet hozzunk létre a mostani megosztottsággal szemben.