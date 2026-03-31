Budaházy Edda: Egyéniben a Fidesz képviselőjelöltjére fogok szavazni

Nemzeti összefogásra szólított fel Budaházy Edda a Hír TV műsorában, az ismert nemzeti aktivista szerint ugyanis a jelenlegi kormánynak kell vezetnie az országot április 12-e után is. Ezért azt javasolta a saját példáját említve, hogy a nemzeti radikális emberek is szavazzanak a Fidesz egyéni képviselőjelöltjeire, és esetleg listán voksoljanak a Mi Hazánkra.

Munkatársunktól
2026. 03. 31. 16:09
Budaházy Edda Forrás: Hír TV / Képernyőkép
– Össztűz alatt áll Magyarország, amiért példát mutat az Európai Unióban, hogy önálló nemzeti politikával és kormányzással is sikereket lehet elérni. Ezért a nyugati elit már semmit nem bíz a véletlenre, minden eszközt bevet az Orbán-kormány megbuktatásáért, elzárják az olajvezetéket, példátlan titkosszolgálati beavatkozás zajlik hazánkban. De remélem, hogy ki tudjuk védeni a támadásokat és egy hatalmas fricska lesz az ellenfeleinknek a nemzeti oldal győzelme – mondta a Hír TV Paláver hangoló című műsorában Budaházy Edda. Az ismert nemzeti radikális aktivista, Budaházy György húga arról is beszélt, hogy most össze kell fogni, nem engedhetjük meg, hogy a nemzeti kormányt leváltsák egy Magyar Péterre, mert akkor a globalista erők veszik át a kormányrudat.

– Most félre kell tenni az egyéni érzelmeket, lehet ugyan kritikusan szemlélni a jelenlegi kormány munkáját, de pragmatikusan kell dönteni, nem győzhet a balliberális oldal, a Fidesz-kormánynak maradnia kell. Ennek a célnak megfelelően kell szavaznunk, én az egyéniben a Fidesz jelöltjére fogok voksolni, listán lehet, hogy a Mi Hazánkra – fogalmazott Budaházy Edda. Szerinte azokban a választókerületekben, ahol kiélezett a küzdelem, nem szabad megkockáztatni, hogy nevető harmadikként a balliberálisok jelöltje nyerjen és országosan is legyőzzék a két nemzeti pártot.

Az aktivista arra is felhívta a figyelmet, hogy az ellenzéki média és a megmondóemberek azt sulykolják: Magyarországon minden rossz, semmi nem működik, miközben a valóság egészen más. - Elég, ha csak a családtámogatási rendszerre gondolunk, vagy arra, hogy ingyen jár a tankönyv a gyerekeinknek, a közszolgáltatások, a tömegközlekedés is sokkal jobb állapotban van, mint amilyen látszatot próbálnak kialakítani Magyar Péterék és a média egy része – fejtette ki Budaházy Edda. Reményét fejezte ki, és egyben a következő kormány feladatának is nevezte, hogy az előttünk álló négy évben valódi nemzeti egységet hozzunk létre a mostani megosztottsággal szemben.

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Napok hordaléka

Bayer Zsolt avatarja

Az én hordalékom mindössze két nap termése. És elborzasztó, mint egy mérgező szeméthegy.

