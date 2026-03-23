Dömötör Csaba: A lehallgatási botrány szálai a Tisza Pártig érnek

Az eddigi feltételezéseket most már bizonyíték is alátámaszthatja a Szijjártó Pétert érintő lehallgatási ügyben – közölte Dömötör Csaba, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője.

Panyi Szabolcs újságíró (Forrás: Facebook)

– A külföldről finanszírozott oknyomozó portál „újságírója” bevallja, hogy külföldi titkosszolgálatokhoz van bekötve. Arról az „újságíróról” van szó, aki az orosz kémes álhírkampányt is elindította – emlékeztetett Dömötör Csaba.

A politikus kiemelte, a felvételen az újságíró arról beszél, hogy kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal, valamint

hozzáférése van Szijjártó Péter külügyminiszter telefonbeszélgetéseinek leirataihoz.

Dömötör Csaba felidézte: a sajtómunkatárs Orbán Anitával, a Tisza Párthoz köthető politikussal is kapcsolatban áll, és egy esetleges kormányváltás után befolyással lehetne személyi döntésekre, valamint minisztériumi iratokhoz is hozzáférhetne.

Dömötör Csaba úgy fogalmazott: egy esetleges Tisza-kormány idején egy külföldről finanszírozott szervezet, külföldi szolgálatokhoz kötődő szereplője határozhatná meg a külügyi személyi döntéseket, és szabadon hozzáférhetne az iratokhoz, mindezt Orbán Anita tudtával.

A képviselő szerint mindez azt jelzi, hogy külföldi érdekek is megjelenhetnek a magyar belpolitikában.

Aki úgy mozog, mint egy külföldi titkosszolgálati ember, és úgy is beszél, és még be is vallja, az bizony egy külföldi titkosszolgálatok által mozgatott ember.

Ami külföldi csoportok által irányított bábkormánynak tűnik, az valójában egy hajlongó, engedelmes bábkormány – jegyezte meg Dömötör Csaba.

Mint arról beszámoltunk, titokzatos e-mailt kapott a Mandiner egy magát Negyedik Hatalmi Ágnak nevező feladótól. A kapott hangfelvétel szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen. A szálak a Tisza Pártig vezetnek, Panyi Szabolcs és Orbán Anita is nyakig benne van a történetben.

Borítókép: Orbán Anita, a Tisza Párt külügyi szakértője