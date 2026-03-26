Előre megírt forgatókönyv: tiszás kampányelem lehet a kiugrott rendőr megszólalása

Szabó Bence megjelenése nem független a választási kampánytól, és a figyelem elterelését szolgálhatja a Tisza Párt körüli ügyekről – derül ki a Mandiner cikkéből.

Nem véletlen, hogy a Direkt36 – amelyet külföldi NGO-kal és titkosszolgálatokkal hoznak kapcsolatba – éppen a választások előtti hetekben közölt interjút Szabó Bence rendőrrel. Magyar Péter egy csütörtöki posztjában „a magyar Cattani felügyelőként” hivatkozott rá, ami árulkodó lehet. A politikus ugyanis már december végén jelezte, hogy hamarosan visszatér „Cattani felügyelő” – (a Polip című olasz krimisorozat felügyelője – szerk.) –, aki a Tisza tervezett vagyonelkobzási hivatalát vezetné.

Nincs ebben semmi meglepő, minden előre meg volt tervezve:

Szabó Bence egy felépített kampányelem része lehet, amelynek célja a figyelem elterelése a Tisza Párt egyre súlyosabb ügynökbotrányáról.

Mint ismert, a nemzetbiztonsági jelentés szerint a Tisza Párthoz köthető informatikusok illegális lehallgató eszközök birtokában voltak, így kerültek a magyar hatóságok látókörébe. A dokumentum arra is kitér, hogy

ezeket az informatikusokat az ukránok képezték ki, és az ukrán nagykövetségen keresztül tartották velük a kapcsolatot.

Természetes, hogy a kémelhárítási feladatokat ellátó magyar szolgálatok felléptek ezekkel a személyekkel szemben, különös tekintettel arra, hogy külföldi titkosszolgálatok együttműködésével, a Tisza Párthoz köthető akció részeként hallgatták le a magyar külügyminisztert.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, súlyos titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen: kiderült, hogy a Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal. A magyar újságíró megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.

Szabó Bence pedig azoknak az informatikusoknak kelt a védelmére, akik minden jel szerint Ukrajnával játszottak össze, és a Tisza Párt tevékenységét segítették.

