direkt36Választás 2026tiszás ügynökbotránytiszás kémbotrány

Előre megírt forgatókönyv: tiszás kampányelem lehet a kiugrott rendőr megszólalása

A választások előtti hetekben jelent meg Szabó Bence rendőr interjúja, miközben Magyar Péter már korábban „Cattani felügyelő” visszatéréséről beszélt. Mindez egy tudatosan felépített kampány része lehet.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 13:03
Szabó Bence megjelenése nem független a választási kampánytól, és a figyelem elterelését szolgálhatja a Tisza Párt körüli ügyekről – derül ki a Mandiner cikkéből

Illusztráció (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Nem véletlen, hogy a Direkt36 – amelyet külföldi NGO-kal és titkosszolgálatokkal hoznak kapcsolatba – éppen a választások előtti hetekben közölt interjút Szabó Bence rendőrrel. Magyar Péter egy csütörtöki posztjában „a magyar Cattani felügyelőként” hivatkozott rá, ami árulkodó lehet. A politikus ugyanis már december végén jelezte, hogy hamarosan visszatér „Cattani felügyelő” – (a Polip című olasz krimisorozat felügyelője – szerk.) –, aki a Tisza tervezett vagyonelkobzási hivatalát vezetné.

Nincs ebben semmi meglepő, minden előre meg volt tervezve: 

Szabó Bence egy felépített kampányelem része lehet, amelynek célja a figyelem elterelése a Tisza Párt egyre súlyosabb ügynökbotrányáról.

Mint ismert, a nemzetbiztonsági jelentés szerint a Tisza Párthoz köthető informatikusok illegális lehallgató eszközök birtokában voltak, így kerültek a magyar hatóságok látókörébe. A dokumentum arra is kitér, hogy 

ezeket az informatikusokat az ukránok képezték ki, és az ukrán nagykövetségen keresztül tartották velük a kapcsolatot.

Természetes, hogy a kémelhárítási feladatokat ellátó magyar szolgálatok felléptek ezekkel a személyekkel szemben, különös tekintettel arra, hogy külföldi titkosszolgálatok együttműködésével, a Tisza Párthoz köthető akció részeként hallgatták le a magyar külügyminisztert.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, súlyos titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen: kiderült, hogy a Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal. A magyar újságíró megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit. 

Szabó Bence pedig azoknak az informatikusoknak kelt a védelmére, akik minden jel szerint Ukrajnával játszottak össze, és a Tisza Párt tevékenységét segítették. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Mirkó István)

               
       
       
       

Pozsonyi Ádám
Megírtuk, tehát igaz!

Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

