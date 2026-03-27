vádlottnyíregyházi törvényszékéletfogytig tartó

Életfogytiglant kapott a nyíregyházi gyermekgyilkos

Életfogytig tartó fegyházbüntetést szabott ki első fokon a Nyíregyházi Törvényszék arra a férfira, aki kiskorú sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmény és emberölés miatt állt bíróság előtt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 11:36
A Nyíregyházi Törvényszék nem jogerősen életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte azt a férfit, aki szexuális kapcsolatba került egy 11 éves lánnyal, akit később megfojtott 2024 szeptemberében Nyíregyházán – közölte a törvényszék sajtóosztálya.

A tájékoztatás szerint a vádlott kórházi kezelésre, sebkötözésre kísérte szállásadója kiskorú lányát, 

akivel korábban – a gyermek 12. születésnapja előtt – szexuális kapcsolatot létesített. 

A kezelés után Nyíregyházán sétáltak, a férfi megivott egy üveg bort, és ittas állapotba került. Amikor egy elhagyatott, erdős területre értek, újra szexuális kapcsolatba kerültek, majd 

a sértett közölte, hogy gyermeket vár a férfitól, és meg is szeretné tartani. A vádlott emiatt haragra gerjedt, és megütötte, majd egy ruhadarabbal megfojtotta a lányt, a holttestet a helyszínen hagyva pedig rokonaihoz menekült

– írták.

A lány eltűnését édesanyja jelentette a rendőrségen, később a körözési eljárásban a vádlott bevallotta a tettét a nyomozóknak, és megmutatta az elkövetés helyét is. Az igazságügyi orvosszakértői vizsgálatból derült fény arra, hogy a sértett nem volt állapotos – közölték.

A sajtóanyag szerint a bíróság első fokon aljas indokból, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettében, tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntettében, valamint szexuális visszaélés bűntettében mondta ki bűnösnek a többszörös visszaeső vádlottat. 

Halmazati büntetésül ítélték életfogytig tartó fegyházbüntetésre, amelyből legkorábban 25 év eltelte után bocsátható feltételes szabadságra.

 

Borítókép: Letartóztatták a gyanúsítottat az erdőben megfojtott kislány ügyében (Forrás: YouTube)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekoroszország

Még néhány „apróság”

Bayer Zsolt avatarja

Na, és vajon kinek a pénzét vitték?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.