Milliókért árulta az interneten a több mint ezeréves koponyát

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy 47 éves férfi ellen, aki egy kora középkori koponyát árult az interneten.

Forrás: Magyarország Ügyészsége

A főügyészség a közleményében azt írta, hogy a férfi néhai édesapja évtizedekkel ezelőtt, egy óbudai útépítés során egy – az ottani ásatásokban közreműködő – régész ismerősétől kapott egy koponyát. A testrész a római kort követő népvándorlás kezdeti szakaszából, az V–VI. századból származó, 15–18 év közötti nő koponyája volt.

A vádlott 2020 júliusában költözött be abba a lakásba, ahol édesapja a leletet tárolta. 2024 márciusában fényképes hirdetést adott fel egy online apróhirdetési oldalon, amelyben a koponyát megvételre kínálta 3,5 millió forint irányáron.

A hirdetés miatt egy régészhallgató tett bejelentést a rendőrségen, amelynek nyomán a fővárosi nyomozók a lakásban megtalálták és lefoglalták a koponyát.

A Fővárosi Főügyészség a vádlottat emberi test tiltott felhasználása bűntettének kísérletével vádolta meg. A főügyészség indítványozta, hogy a bíróság a férfit – tárgyalás mellőzésével – büntetővégzésben bocsássa próbára és terhelje a vádlottra az eljárás során felmerült több mint 250 ezer forint bűnügyi költséget.