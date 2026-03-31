Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 689,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

fővárosi főügyészségkoponyanépvándorlásinternet

Milliókért árulta az interneten a több mint ezeréves koponyát

Megdöbbentő ajánlat jelent meg az interneten: egy férfi egy népvándorláskori, fiatal nő koponyáját kínálta megvételre milliós áron. A furcsa üzletből rendőrségi ügy lett, a férfi ellen vádat emeltek.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 31. 13:12
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy 47 éves férfi ellen, aki egy kora középkori koponyát árult az interneten.

Forrás: Magyarország Ügyészsége 

A főügyészség a közleményében azt írta, hogy a férfi néhai édesapja évtizedekkel ezelőtt, egy óbudai útépítés során egy – az ottani ásatásokban közreműködő – régész ismerősétől kapott egy koponyát. A testrész a római kort követő népvándorlás kezdeti szakaszából, az V–VI. századból származó, 15–18 év közötti nő koponyája volt.

A vádlott 2020 júliusában költözött be abba a lakásba, ahol édesapja a leletet tárolta. 2024 márciusában fényképes hirdetést adott fel egy online apróhirdetési oldalon, amelyben a koponyát megvételre kínálta 3,5 millió forint irányáron.

A hirdetés miatt egy régészhallgató tett bejelentést a rendőrségen, amelynek nyomán a fővárosi nyomozók a lakásban megtalálták és lefoglalták a koponyát.

A Fővárosi Főügyészség a vádlottat emberi test tiltott felhasználása bűntettének kísérletével vádolta meg. A főügyészség indítványozta, hogy a bíróság a férfit – tárgyalás mellőzésével – büntetővégzésben bocsássa próbára és terhelje a vádlottra az eljárás során felmerült több mint 250 ezer forint bűnügyi költséget.  

Borítókép: Az interneten akarta eladni a koponyát (Forrás: Magyarország Ügyészsége)


További játékainkhoz kattintson ide!


 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
