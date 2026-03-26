Hatalmas összegből szervez rendezvényeket a Tisza Párt a kampányban

A Tisza március 15-ére szervezett Nemzeti menete – a szakmai becslések szerint – bruttó 517,5 és 575 millió forint közötti kiadással járhatott a legnagyobb ellenzéki pártnak, melyben többek között a rendezvényeszközök, a színpadtechnika, a hangosítás és a közvetítés költsége is benne van. Magyar Péter országjárása még ennél is drágább vállalkozásnak bizonyul: a technika és a rendezvényeszközök helyszínenként bruttó 5,5-6 millió forintba kerülnek a Tiszának, és február közepe óta eddig 113 fórumot tartott Magyar Péter. Ez azt jelenti, hogy a Tisza Párt ezidáig összesen bruttó 714,7–779,7 millió forintot költött erre a célra. Mivel a pártelnök várhatóan a következő bő két hétben is járni fogja az országot, április 12-ig akár a bruttó egymilliárd forintot is elérheti a fórumsorozat összköltségvetése.

A fentiek alapján a Tisza Párt idén eddig bruttó 1,23 és 1,35 milliárd forint közötti összeget adhatott ki a Magyar Péter köré szervezett rendezvényekre, ami – mivel még mindig tart az országjárás – a bruttó 1,5 milliárd forintot is meghaladhatja a választás napjáig.

Mindez azonban korántsem fedezi a Tisza teljes kampánykiadását. Az ellenzéki párt többi vezető politikusának országjárásai, az egyéni jelöltek helyi kampánya, a plakátok és kampánykiadványok, az online térben folytatott politizálás technikai háttere és a laza szerkezetű párt működtetése összességében sok százmillió forint további kiadással járhat.

Mindez brutális összeg egy parlamenten kívüli párthoz képest, főleg, hogy az 1,2 milliárd forintra rúgó állami kampánytámogatások még a kampányidőszakban tartott rendezvények kiadásait sem fedezik.

A Tisza Párt mértéktelen költekezése nem először szolgáltat témát a sajtónak: a Magyar Nemzet pár nappal ezelőtt az ellenzéki párt korábbi rendezvényeinek becsült költségvetését járta körül, és arra is rávilágított, hogy komoly eltérés mutatkozik a kiadásokat érintő szakmai becslések, illetve a Magyar Péterék által közzétett elszámolások között.