Kormányinfó: Kémkedés miatt feljelentést tett az igazságügyi miniszter

Hatalmas összegből szervez rendezvényeket a Tisza Párt a kampányban

Hatalmas összegeket költ a kampányban rendezvényszervezésre a Tisza Párt. Szakmai becslések szerint a március 15-ére szervezett Nemzeti menet és Magyar Péter országjárása eddig összesen bruttó 1,23 és 1,35 milliárd forint közötti összeget emésztett fel, ami brutális pénzmennyiség egy parlamenten kívüli párthoz képest.

2026. 03. 26. 10:36
Fotó: Makovics Kornél
A Tisza március 15-ére szervezett Nemzeti menete – a szakmai becslések szerint – bruttó 517,5 és 575 millió forint közötti kiadással járhatott a legnagyobb ellenzéki pártnak, melyben többek között a rendezvényeszközök, a színpadtechnika, a hangosítás és a közvetítés költsége is benne van. Magyar Péter országjárása még ennél is drágább vállalkozásnak bizonyul: a technika és a rendezvényeszközök helyszínenként bruttó 5,5-6 millió forintba kerülnek a Tiszának, és február közepe óta eddig 113 fórumot tartott Magyar Péter. Ez azt jelenti, hogy a Tisza Párt ezidáig összesen bruttó 714,7–779,7 millió forintot költött erre a célra. Mivel a pártelnök várhatóan a következő bő két hétben is járni fogja az országot, április 12-ig akár a bruttó egymilliárd forintot is elérheti a fórumsorozat összköltségvetése. 

Fotó: Ladóczki Balázs
Fotó: Ladóczki Balázs

A fentiek alapján a Tisza Párt idén eddig bruttó 1,23 és 1,35 milliárd forint közötti összeget adhatott ki a Magyar Péter köré szervezett rendezvényekre, ami – mivel még mindig tart az országjárás – a bruttó 1,5 milliárd forintot is meghaladhatja a választás napjáig. 

Mindez azonban korántsem fedezi a Tisza teljes kampánykiadását. Az ellenzéki párt többi vezető politikusának országjárásai, az egyéni jelöltek helyi kampánya, a plakátok és kampánykiadványok, az online térben folytatott politizálás technikai háttere és a laza szerkezetű párt működtetése összességében sok százmillió forint további kiadással járhat. 

Mindez brutális összeg egy parlamenten kívüli párthoz képest, főleg, hogy az 1,2 milliárd forintra rúgó állami kampánytámogatások még a kampányidőszakban tartott rendezvények kiadásait sem fedezik. 

A Tisza Párt mértéktelen költekezése nem először szolgáltat témát a sajtónak: a Magyar Nemzet pár nappal ezelőtt az ellenzéki párt korábbi rendezvényeinek becsült költségvetését járta körül, és arra is rávilágított, hogy komoly eltérés mutatkozik a kiadásokat érintő szakmai becslések, illetve a Magyar Péterék által közzétett elszámolások között. 

„A Tisza Párt által sokat emlegetett transzparencia jegyében mondott számok pedig újra és újra ellentmondásba kerültek más, szakértői és egyéb költségbecslésekkel. A mozgalom és a párt kezdeti heteiben a finanszírozók kilétét szinte teljes homály fedte, ez a helyzet pedig gyakorlatilag napjainkig is alig változott” – vonta le a következtetést a Magyar Nemzet. 

 

 

               
       
       
       

Pozsonyi Ádám
idezojelekoroszország

Megírtuk, tehát igaz!

Pozsonyi Ádám avatarja

Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

