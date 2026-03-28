Erősen szeles, esős napra készüljünk

Szombaton alapvetően felhős idő valószínű, de nagyobb területen szakadozhat fel hosszabb időre a felhőzet – írja előrejelzésében a HungaroMet. Átmeneti szünet után ismét növekszik az időszakos eső, zápor valószínűsége, késő délutántól már többfelé valószínű csapadék.

(Forrás: HungaroMet)

Továbbra is sokfelé lesz erős, a Nyugat-Dunántúlon viharos az északi, északkeleti szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet a nyugati, délnyugati harmadban 8 és 13, míg keletebbre, északkeletebbre 14 és 20 fok között várható – az északkeleti határ közelében várhatók a legmagasabb értékek. Késő este 6 és 11 fok közé hűl le a levegő.