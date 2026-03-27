orbán viktor

Orbán Viktor: Április 12-én a biztonságra kell szavazni + videó

Orbán Viktor győri beszédében arról beszélt, hogy a következő négy évben Magyarországnak egyszerre kell szembenéznie az ukrán–orosz háború folytatódásával, a közel-keleti konfliktussal, az emelkedő energiaárakkal és az újabb migrációs fenyegetéssel.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 22:13
Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (b) országjárásának győri állomásán, a Széchenyi téren 2026. március 27-én Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
Orbán Viktor országjárásának győri állomásán pénteken arról beszélt, hogy az orosz–ukrán háború folytatódik, emellett kitört egy közel-keleti háború is.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az energia ára az egekben van, miközben Magyarországot újabb, akár milliós migrációs hullám is fenyegetheti. Hozzátette, 

ezekkel a kihívásokkal mind szembe kell nézni a következő négy évben.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi helyzetben nem változásra, nem kalandra, nem kísérletezésre és nem fiatalok ambíciójára van szükség, hanem tapasztalatra és biztonságra. Kijelentette, hogy 

ha támogatást kap, ezt meg is tudja adni Magyarországnak.

A kormányfő arról is beszélt, hogy a választásig hátralévő két hétben az egész országot bejárja. Azt ígérte,

 hogy mindenhova elmegy, és mindenkit megpróbál meggyőzni, hogy április 12-én menjen el szavazni, a biztonságot válassza, és újítsák meg a háborúellenes szövetséget.

Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor pénteken duplázott az országjárás folyamán: kora délután Veszprémben lépett színpadra, majd Győrben, a Széchenyi téren tartott beszédet. 

A miniszterelnök országjárásának keretein belül több nagyvárosba is ellátogat, hogy közvetlenül ismertesse a helyiekkel a kormány intézkedéseit és meghallgassa az ott élő emberek véleményét.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (b) országjárásának győri állomásán, a Széchenyi téren 2026. március 27-én (Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu