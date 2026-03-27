Orbán Viktor: Április 12-én a biztonságra kell szavazni + videó

Orbán Viktor országjárásának győri állomásán pénteken arról beszélt, hogy az orosz–ukrán háború folytatódik, emellett kitört egy közel-keleti háború is.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az energia ára az egekben van, miközben Magyarországot újabb, akár milliós migrációs hullám is fenyegetheti. Hozzátette,
ezekkel a kihívásokkal mind szembe kell nézni a következő négy évben.
Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi helyzetben nem változásra, nem kalandra, nem kísérletezésre és nem fiatalok ambíciójára van szükség, hanem tapasztalatra és biztonságra. Kijelentette, hogy
ha támogatást kap, ezt meg is tudja adni Magyarországnak.
A kormányfő arról is beszélt, hogy a választásig hátralévő két hétben az egész országot bejárja. Azt ígérte,
hogy mindenhova elmegy, és mindenkit megpróbál meggyőzni, hogy április 12-én menjen el szavazni, a biztonságot válassza, és újítsák meg a háborúellenes szövetséget.
Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor pénteken duplázott az országjárás folyamán: kora délután Veszprémben lépett színpadra, majd Győrben, a Széchenyi téren tartott beszédet.
A miniszterelnök országjárásának keretein belül több nagyvárosba is ellátogat, hogy közvetlenül ismertesse a helyiekkel a kormány intézkedéseit és meghallgassa az ott élő emberek véleményét.
