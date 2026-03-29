kapitány istván

Kapitány István szereti a luxust, de a magyarok zsebéből kivenné a pénzt + videó

A Tisza Párt gazdasági szakértője szerint sokkal kevesebb, a multikat terhelő különadóra van szükség, kivezetné az árstopot és az árrésstopot is, az emberekkel fizettetve meg a többletköltségeket. Azt azonban még nem unta meg, sőt kifejezetten szereti, hogy business classon utazik és ötcsillagos hotelekben száll meg.

Magyar Nemzet
2026. 03. 29. 14:28
Kapitány István egy fórumon arról beszélt, szerinte sokkal kevesebb különadóra, árstopra és árrésstopra van szükség – idézte fel a Tűzfalcsoport. A blog arra hívja fel a figyelmet, hogy a felsorolt tételek, különösen a különadók kivezetésével a külföldi cégeknek kedvezne a Tisza Párt, és a nemzetközi nagyvállalatok helyett az emberekkel fizettetné meg a költségeket, amelyek éves szinten százmilliárd forintnál is többet jelentenének, sőt Kapitány István azt sem titkolja, ha jön a Tisza, jön az ezerforintos benzin.

Ehhez képest a blog szerint megdöbbentő cinizmus, hogy a magát időnként egyszerű emberként is eladni próbáló Kapitány István Veiszer Alinda balliberális riporter podcast műsorában arról beszélt, hogy

mennyire odavan a luxusért.

A Tisza gazdasági szakembere elárulta, mindig business classon utazik és ötcsillagos szállodában száll meg utazásai során. Kérdésre válaszolva pedig az is kiderült, hogy nemhogy nem unja, kifejezetten szereti az ilyen luxust.

Borítókép: Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője (Fotó: MTI/Illyés Tibor)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
