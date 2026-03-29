Kapitány István szereti a luxust, de a magyarok zsebéből kivenné a pénzt + videó

Kapitány István egy fórumon arról beszélt, szerinte sokkal kevesebb különadóra, árstopra és árrésstopra van szükség – idézte fel a Tűzfalcsoport. A blog arra hívja fel a figyelmet, hogy a felsorolt tételek, különösen a különadók kivezetésével a külföldi cégeknek kedvezne a Tisza Párt, és a nemzetközi nagyvállalatok helyett az emberekkel fizettetné meg a költségeket, amelyek éves szinten százmilliárd forintnál is többet jelentenének, sőt Kapitány István azt sem titkolja, ha jön a Tisza, jön az ezerforintos benzin.
Ehhez képest a blog szerint megdöbbentő cinizmus, hogy a magát időnként egyszerű emberként is eladni próbáló Kapitány István Veiszer Alinda balliberális riporter podcast műsorában arról beszélt, hogy
mennyire odavan a luxusért.
A Tisza gazdasági szakembere elárulta, mindig business classon utazik és ötcsillagos szállodában száll meg utazásai során. Kérdésre válaszolva pedig az is kiderült, hogy nemhogy nem unja, kifejezetten szereti az ilyen luxust.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!