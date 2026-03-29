Kapitány István szereti a luxust, de a magyarok zsebéből kivenné a pénzt + videó

Kapitány István egy fórumon arról beszélt, szerinte sokkal kevesebb különadóra, árstopra és árrésstopra van szükség – idézte fel a Tűzfalcsoport. A blog arra hívja fel a figyelmet, hogy a felsorolt tételek, különösen a különadók kivezetésével a külföldi cégeknek kedvezne a Tisza Párt, és a nemzetközi nagyvállalatok helyett az emberekkel fizettetné meg a költségeket, amelyek éves szinten százmilliárd forintnál is többet jelentenének, sőt Kapitány István azt sem titkolja, ha jön a Tisza, jön az ezerforintos benzin.

Ehhez képest a blog szerint megdöbbentő cinizmus, hogy a magát időnként egyszerű emberként is eladni próbáló Kapitány István Veiszer Alinda balliberális riporter podcast műsorában arról beszélt, hogy

mennyire odavan a luxusért.

A Tisza gazdasági szakembere elárulta, mindig business classon utazik és ötcsillagos szállodában száll meg utazásai során. Kérdésre válaszolva pedig az is kiderült, hogy nemhogy nem unja, kifejezetten szereti az ilyen luxust.