Könnyfakasztó levelet kapott az Országos Mentőszolgálat, most nyilvánosságra hozták a tartalmát

Közel 17 000 ember dolgozik naponta vállvetve az Országos Mentőszolgálat kötelékében. Munkájuk nélkülözhetetlen, néha pedig visszajelzést is kapnak arról, mennyire fontos, amit tesznek.

Magyar Nemzet
Forrás: Szoljon.hu2026. 03. 21. 21:16
Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megható levélben fogalmazta meg köszönetét egy beteg. A kedves szavakat a szolnoki mentőállomás egyik szakemberének címezte, aki a lehető legnagyobb profizmussal és határozottsággal mentette meg az életét. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta, milyen gyakran kapnak bajtársaik köszönőlevelet, és hogyan hat mindez a munkájukra.

20260228 Miskolc Tűzeset Kiégett egy első emeleti lakás a Soltész Nagy Kálmán utcában. Fotó: Takács József TJ Észak-Magyarország EM A képen: mentő mentőautó
„A kiérkező mentős kolléga rendkívüli profizmussal és határozottsággal irányította az ellátásomat. Egy rendkívül kritikus helyzetben, amikor a pulzusom 160 felett volt és fulladtam, a kolléga azonnali és hatékony orvosi beavatkozásban részesített” – fogalmazta meg a januárban segítséget kérő beteg.

A levél írója kiemelte továbbá, hogy a feszült pillanatok ellenére Szolnok mentő szakembere végig elhivatottan és felelősségteljesen kezelte a helyzetet, kellő magabiztossággal és magas szakértelemmel. Mindez a rosszullét ellenére is biztonságot nyújtott a beteg számára, akinek a szakember végül megmentette az életét.

A háziorvosom a mentős dokumentációt áttekintve megerősítette: az egység gyors és szakszerű fellépése nélkül ez a történet tragédiával is végződhetett volna – tette hozzá. Az eset további megható, izgalmas és edukatív részleteit a szoljon.hu oldalon olvashatják el.

Borítókép: Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője (Fotó: Ladóczki Balázs (LB)/MW)


Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
