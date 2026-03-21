Könnyfakasztó levelet kapott az Országos Mentőszolgálat, most nyilvánosságra hozták a tartalmát

Megható levélben fogalmazta meg köszönetét egy beteg. A kedves szavakat a szolnoki mentőállomás egyik szakemberének címezte, aki a lehető legnagyobb profizmussal és határozottsággal mentette meg az életét. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta, milyen gyakran kapnak bajtársaik köszönőlevelet, és hogyan hat mindez a munkájukra.

Az Országos Mentőszolgálat megható levelet tett közzé (Fotó: Takács József / MW)

„A kiérkező mentős kolléga rendkívüli profizmussal és határozottsággal irányította az ellátásomat. Egy rendkívül kritikus helyzetben, amikor a pulzusom 160 felett volt és fulladtam, a kolléga azonnali és hatékony orvosi beavatkozásban részesített” – fogalmazta meg a januárban segítséget kérő beteg.

A levél írója kiemelte továbbá, hogy a feszült pillanatok ellenére Szolnok mentő szakembere végig elhivatottan és felelősségteljesen kezelte a helyzetet, kellő magabiztossággal és magas szakértelemmel. Mindez a rosszullét ellenére is biztonságot nyújtott a beteg számára, akinek a szakember végül megmentette az életét.

A háziorvosom a mentős dokumentációt áttekintve megerősítette: az egység gyors és szakszerű fellépése nélkül ez a történet tragédiával is végződhetett volna – tette hozzá.