Itt az újabb leleplező fotó: Magyar Péter így bulizott a körúti apartmanba őt beengedő férfival

„Ennyit arról hogy nem ismerte Péter azt az embert, akinél az éjszakát töltötte” – írta a Vissza a mederbe blog ahhoz a fotóhoz, amelyen Magyar Péter és az a férfi látható, aki elmondása szerint őt és Vogel Evelint fogadta az elhíresült szobában és buliban, és akiről a Tisza vezére azt állította: nem ismeri.

Magyar Péter és vendéglátója (Forrás: Facebook)

A kép még a „tányérra húzott kokain” előtt készült, a Lock nevű bárban a buli során – olvasható a bejegyzésben.

Maradjunk annyiban, az este nagy részében együtt voltak és jól ismerik egymást

– írták, hozzátéve, az óra ketyeg: „tik-tak”.

Amint arról a blog alapján beszámoltunk, újabb részletek derültek ki Magyar Péterék drogos bulijáról, megszólalt a férfi, aki fogadta az éjszaka az ajtón dörömbölő Magyar Pétert és Vogel Evelint. A férfi állította, előtte nem fogyasztottak kokaint Magyar Péterék, de a tálca kábítószert bevitték a híressé vált hálószobába.

Az is megírtuk, hogy korábban egy furcsa beismerő vallomással állt elő a Tisza elnöke: egy videóban Magyar Péter beismerte, hogy 2024 nyarán olyan buliban járt, ahol a résztvevők drogot fogyasztottak és orgia folyt – állítása szerint ő egyikben sem vett részt.