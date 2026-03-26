Itt az újabb leleplező fotó: Magyar Péter így bulizott a körúti apartmanba őt beengedő férfival

A Tisza elnöke azt állította, nem ismerte a férfit, aki őt és Vogel Evelint beengedte abba a lakába, ahol drogos buli volt. A Vissza a mederbe nevű Facebook-oldal azonban közzétette a közös fotót, leleplezve ezzel Magyar Péter újabb ordas hazugságát.

2026. 03. 26. 11:54
„Ennyit arról hogy nem ismerte Péter azt az embert, akinél az éjszakát töltötte” – írta a Vissza a mederbe blog ahhoz a fotóhoz, amelyen Magyar Péter és az a férfi látható, aki elmondása szerint őt és Vogel Evelint fogadta az elhíresült szobában és buliban, és akiről a Tisza vezére azt állította: nem ismeri. 

Magyar Péter és vendéglátója (Forrás: Facebook)

A kép még a „tányérra húzott kokain” előtt készült, a Lock nevű bárban a buli során – olvasható a bejegyzésben. 

Maradjunk annyiban, az este nagy részében együtt voltak és jól ismerik egymást

– írták, hozzátéve, az óra ketyeg: „tik-tak”.  

Amint arról a blog alapján beszámoltunk, újabb részletek derültek ki Magyar Péterék drogos bulijáról, megszólalt a férfi, aki fogadta az éjszaka az ajtón dörömbölő Magyar Pétert és Vogel Evelint. A férfi állította, előtte nem fogyasztottak kokaint Magyar Péterék, de a tálca kábítószert bevitték a híressé vált hálószobába.

Az is megírtuk, hogy korábban egy furcsa beismerő vallomással állt elő a Tisza elnöke: egy videóban Magyar Péter beismerte, hogy 2024 nyarán olyan buliban járt, ahol a résztvevők drogot fogyasztottak és orgia folyt – állítása szerint ő egyikben sem vett részt. 


Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
