Rendkívüli

Kecskemétre is megérkezett a Békemenet, Orbán Viktor hamarosan beszédet mond – kövesse nálunk élőben

Meghalt az Onlyfans ukrán–amerikai tulajdonosa, 43 éves volt

Elhunyt Leonyid Radvinszkij, az OnlyFans felnőttfilmes oldal tulajdonosa. A tragédia komoly változásokat hozhat a cég jövőjét illetően.

Magyar Nemzet
2026. 03. 23. 18:39
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Leonyid Radvinszkij, az OnlyFans tulajdonosa 43 éves korában életét vesztette. A milliárdos halálát hétfőn jelentette be a cég egy szomorú közleményben.

POLAND - 2025/10/24: In this photo illustration, a OnlyFans logo seen displayed on a smartphone. (Photo Illustration by Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
Fotó: SOPA Images /LightRocket

Az ukrán–amerikai vállalkozó 2018-ban vásárolta fel a Fenix ​​Internationalt, az OnlyFans anyavállalatát, azóta hatalmas vagyont szerzett az oldal birtoklása miatt. Az üzletember halálát az alábbi sorokkal tudatták:

Mély fájdalommal jelentjük be Leo Radvinsky halálát. Leo békésen elhunyt egy hosszú, rákkal vívott küzdelem után. A családja szeretné megőrizni a magánéletét ebben a nehéz időszakban.

A visszahúzódó milliárdos az ukrán kikötővárosban, Odesszában született, családja pedig gyermekkorában Chicagóba költözött. Leonyid Radvinszkij közgazdaságtant tanult a Chicago közelében található Northwestern Egyetemen, ahol 2002-ben lediplomázott.

Az OnlyFans a koronavírus-járvány alatt vált igazán népszerűvé, amikor egyre több tartalomkészítő kezdett közvetlen bevételi forrásokat keresni. Bár a felület leginkább a felnőtteknek szóló tartalmak miatt ismert, edzők, zenészek és más kreatív szakemberek is élnek a lehetőségeivel – írja a The Sun.

Borítókép: Nagy változások követhetik a tulajdonosváltást az OnlyFans oldalon (Fotó: Varavin88/Shutterstock) 


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekolaszország

Bayer Zsolt avatarja

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
