Végső búcsút vettek Fehér Bélától + galéria

Elbúcsúztatták hétfőn Fehér Bélát, a történetmondás és a finom irónia nagymesterét. Az elismert magyar író és újságíró életének 77. évében, március 1-jén, szerettei körében hunyt el. A misén Fábry Sándor humorista, műsorvezető is szólt a gyászolókhoz.

Fábry Sándor humorista, műsorvezető is beszélt a gyászmisén (Fotó: Havran Zoltán)

Fehér Béla pályafutása során az újságírás és a szépírás mesteri ötvözésével, különleges humorával és nyelvi leleményességével vált a hazai kulturális élet meghatározó alakjává.

Olvasók generációi rajongtak a Magyar Nemzetben évekig megjelenő heti tárcáiért, melyeket Magyar zsebtükör és Szilvakék paradicsom címmel publikált.

Szépírói karrierje 1990-ben kezdődött A kék autó című bűnügyi regénnyel, de az igazi áttörést hajdúsági gyökereiből táplálkozó, mágikus realizmussal átszőtt regénytrilógiájának (Zöldvendéglő, Törökméz, Romfürdő) köszönhette. A legnagyobb kritikai és közönségsikert a 2012-ben megjelent Kossuthkifli hozta meg számára.