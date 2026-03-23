Végső búcsút vettek Fehér Bélától + galéria

Március 23-án családtagok, pályatársak és tisztelők körében búcsúztatták el Fehér Bélát. Az elismert magyar író és újságíró március elsején, életének 77. évében hunyt el. Fehér Béla különleges humorával és nyelvi leleményességével vált a hazai kulturális élet meghatározó alakjává.

Magyar Nemzet
2026. 03. 23. 18:03
Elbúcsúztatták hétfőn Fehér Bélát, a történetmondás és a finom irónia nagymesterét. Az elismert magyar író és újságíró életének 77. évében, március 1-jén, szerettei körében hunyt el. A misén Fábry Sándor humorista, műsorvezető is szólt a gyászolókhoz.

Fábry Sándor humorista, műsorvezető is beszélt a gyászmisén (Fotó: Havran Zoltán)

Fehér Béla pályafutása során az újságírás és a szépírás mesteri ötvözésével, különleges humorával és nyelvi leleményességével vált a hazai kulturális élet meghatározó alakjává.

Olvasók generációi rajongtak a Magyar Nemzetben évekig megjelenő heti tárcáiért, melyeket Magyar zsebtükör és Szilvakék paradicsom címmel publikált.

Szépírói karrierje 1990-ben kezdődött A kék autó című bűnügyi regénnyel, de az igazi áttörést hajdúsági gyökereiből táplálkozó, mágikus realizmussal átszőtt regénytrilógiájának (Zöldvendéglő, Törökméz, Romfürdő) köszönhette. A legnagyobb kritikai és közönségsikert a 2012-ben megjelent Kossuthkifli hozta meg számára.

Sokoldalú munkásságát az újságírói kiválóságért járó Joseph Pulitzer-emlékdíjjal (2006), a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével (2014), valamint az egyik legrangosabb hazai irodalmi elismeréssel, a Márai Sándor-díjjal (2019) is méltatták.

Borítókép: Fehér Béla portréja a búcsúztatásán (Fotó: Havran Zoltán)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
